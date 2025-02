Konservativci nad Babice proti desnici

V nadaljevanju preberite:

Poslanska skupina CDU/CSU je na vlado Olafa Scholza naslovila preko 550 vprašanj na temo financiranja in političnega delovanja več nevladnih organizacij. Organizacije, ki so na tapeti, so med drugim sodelovale na protestih proti sodelovanju s skrajno desno AfD, ki jih je sprožilo kontroverzno sodelovanje CDU/CSU in AfD pri glasovanju o zaostrovanju migracijske zakonodaje tik pred volitvami. Vprašalnik, ki na sporno delovanje namiguje tudi pri združenju Babice proti desnici, je sprožil nemalo zgražanja.