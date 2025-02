Merz gre naprej z enotno podporo stranke

V nadaljevanju preberite:

Delegati CDU so na kongresu v Berlinu danes soglasno potrdili program 15 nujnih ukrepov, ki jih bo stranka, če bo sestavljala in vodila prihodnjo vlado, spejela nemudoma. Z njimi bo CDU šla tudi v koalicijska pogajanja. V programu je poudarek na omejenavnju migracij in gospodarskih ukrepih. Ker ukrepi predvidevajo tudi odpravo nekaterih zakonov odhajajoče vlade, je vprašanje, s kom bo CDU sploh lahko zagotovila večino za sprejem.