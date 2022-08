Konspiracist Alex Jones mora plačati 45,2 milijona dolarjev odškodnine

Teksaška porota je desničarskemu provokatorju Alexu Jonesu naložila plačilo odškodnine staršema otroka, ubitega na osnovni šoli Sandy Hook v Newtownu, v višini 45,2 milijona dolarjev (44 milijonov evrov). V četrtek je Jonesu že odmerila plačilo 4,1 milijona dolarjev za trpljenje, ki ga je povzročil z laganjem o strelskem pokolu na šoli leta 2012.

Množični morilec je konec leta 2012 na osnovni šoli Sandy Hook v Newtownu v zvezni državi Connecticut pobil 20 otrok in šest odraslih oseb. Zločin je pretresel ZDA. Med mrtvimi je bil tudi 6-letni Jesse Lewis, sin Neila Heslina in Scarlett Lewis, ki sta vložila tožbo proti Alexu Jonesu.

Ta je namreč v svoji radijski oddaji skoraj deset let zatrjeval, da je pokol izmišljotina levičarjev, ki želijo prepovedati orožje, starši pa so plačani igralci.

Njegove laži so spodbudile nestrpneže, da so staršem ubitih otrok grozili, tudi s smrtjo. Jones je sicer šele v četrtek prvič priznal, da je bil pokol v Newtownu resničen, Heslin in Lewisova pa sta od njega zahtevala okrog 150 milijonov dolarjev odškodnine.

Porota je Jonesa, ki jo je v času sodnega procesa napadal in zmerjal, sprva po njegovih besedah »prijetno presenetila« le s 4,1 milijona dolarjev odškodnine, nato pa mu v petek naložila dodatno kazen v višini 45,2 milijona dolarjev. To je prvič doslej, da mora Alex Jones odgovarjati za širjenje laži in teorij zarote.

Mati ubitega otroka je po odločitvi porote povedala, da ji je sinov pogum dal moč, da se zoperstavi nasilnežu, kot je Jones. Njen sin je namreč med pokolom spodbujal sošolce, naj bežijo, pripisujejo mu tudi zasluge za rešitev devetih življenj.

Odškodnine sicer Lewisova verjetno še dolgo ne bo dobila, saj se bo sedaj začel pritožbeni postopek, ki ga je napovedal Jonesov odvetnik. Jones bo lahko medtem še naprej sejal sovraštvo in nestrpnost v svojem mediju, kar opredeljuje kot ustavno pravico do svobode govora.

Vendar pa verjetno gre za začetek konca, saj se Jones sooča tudi z drugimi tožbami. Na istem sodišču v Austinu v Teksasu se bo proti njemu septembra začel še en postopek zaradi laganja o pokolu na šoli Sandy Hook, podobna tožba pa ga čaka v Connecticutu.

Jones naj bi sicer lagal tudi glede svojega premoženja, pa tudi med sodnim procesom so ga večkrat ujeli na laži, denimo v primeru, ko je trdil, da ne sploh pošilja sporočil in elektronske pošte. Njegovi odvetniki so medtem odvetnikom tožnikov po pomoti poslali več tisoč njegovih starih sporočil.

Ta sporočila sedaj zahteva tudi odbor za preiskavo napada privržencev nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa na ameriški kongres 6. januarja lani, ker je Jones spodbujal svoje poslušalce, naj se pridejo borit za Trumpa.