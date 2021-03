Kosovo je dobilo nov parlament

Mesec dni po prepričljivi zmagi nacionalistične stranke Samoopredelitev (Vetevendosje) na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu se je danes na ustanovni seji sestal novi sklic parlamenta. Za predsednika parlamenta so izvolili poslanca te stranke. Zanj je glasovalo 69 od 120 poslancev, 33 proti.Poslanci sedanjih treh največjih opozicijskih strank – Demokratske stranke Kosova (PDK), Demokratske lige Kosova (LDK) in Srbske liste – ga niso podprli, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.39-letni Glauk Konjufca je že bil začasno predsednik parlamenta med decembrom 2019 in februarjem lani, nato pa je bil zunanji minister v prvi vladi vodje Samoopredelitve. Vlado je nato parlament strmoglavil po skoraj dveh mesecih.Z ustanovno sejo parlamenta se bo začel postopek oblikovanja nove vlade. Začasna predsednica Kosovabo verjetno Kurtiju še danes znova zaupala oblikovanje vlade. Nato bo imel dva tedna časa, da svoj kabinet predstavi parlamentu.Parlament naj bi nato izvolil tudi novega predsednika države. Začasna predsednica Vjosa Osmani velja za najobetavnejšo kandidatko. Nekdanja funkcionarka LDK se je na februarskih volitvah potegovala za poslansko mesto na listi Samoopredelitve in dobila več kot 300.000 glasov. Naloge predsednice države je kot predsednica parlamenta prevzela 5. novembra lani, ko jeodstopil s položaja po potrditvi obtožnice posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu.Samoopredelitev ima v novem sklicu parlamenta 58 poslancev in ji za absolutno večino manjkajo samo trije. PDK ima 18 poslancev, LDK 15, Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) pa osem. Beogradu zvesta Srbska lista, največja stranka kosovskih Srbov, ima deset poslancev. Še deset poslanskih sedežev v 120-članskem parlamentu je rezerviranih za druge manjšine.