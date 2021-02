Kovanje načrtov za prihodnjih 30 let

Ambicija voditeljev je, da V4 svojo vlogo ohrani tudi v prihodnosti. FOTO: Bartosz Siedlik/Afp



Vrednote in pandemija

Trideset let od podpisa višegrajske deklaracije so voditelji ene najbolj prepoznavnih, a v zadnjem času tudi kontroverznih evropskih koalicij podpisali deklaracijo, iz katere so razvidni tako skupni interesi kot izzivi, za katere Poljska, Češka, Madžarska in Slovaška verjamejo, da bodo v prihodnosti še utrdili njihovo partnerstvo.inso med vrhom v poljskem Krakovu, kjer se jim je danes pridružil tudi predsednik evropskega sveta, poskušali potegniti črto pod tremi desetletji sodelovanja v okviru skupine V4, iz katerega je, kakor je razbrati iz deklaracije, nastala evropska zgodba o uspehu. Predsedniki poljske, češke, madžarske in slovaške vlade so med drugim poudarili, da je skupina »v Evropi in v svetu postala prepoznana kot zanesljiv partner in simbol uspešne politične in ekonomske transformacije« ter »pomemben temelj zgodovinskega projekta združitve Evrope«.Ambicija voditeljev je, da V4 svojo vlogo ohrani tudi v prihodnosti, in sicer s pomočjo sodelovanja na področjih gospodarstva, okolja, energetike, prometa ter notranje in zunanje varnosti, na katerih ima četverica največ skupnih interesov.Zadnjega od naštetih ciljev je še pred vrhom v Krakovu v kontekst poskušal umestiti madžarski premier, ki je v mnenjskem članku, objavljenem v časniku Magyar Nemzet, poudaril, da je odgovornost višegrajske četverice »zaščiti Evropo pred zunanjimi napadi kot tudi pred notranjimi težnjami, da bi iz nje naredili imperij, ter ohraniti neodvisnost naših držav in narodov«. To po Orbánovem prepričanju ogrožajo tisti, ki zavračajo krščanske vrednote, na podlagi katerih je bila zgrajena srednja Evropa.Voditelji so se med vrhom poskušali ogniti najbolj perečim ideološkim temam, najverjetneje tudi zaradi prisotnosti predsednika evropskega sveta. Tudi Charles Michel se je v svojem govoru v večji meri izognil odpiranju vprašanj, ki so v zadnjih letih najbolj zaznamovala odnose med Brusljem in višegrajsko četverico. Poljskega gostitelja in kolege je zgolj opozoril, da evropski projekt temelji na spoštovanju temeljnih demokratičnih vrednot. »To je za nas pomembna prioriteta, a hkrati predmet nenehnih razprav v Evropi in drugod po svetu.«Namesto tega so voditelji kar nekaj časa posvetili aktualnim izzivom, povezanim z obvladovanjem pandemije covida-19. V zraku je obviselo vprašanje pomanjkanja cepiv po Evropi. Na vrhu je bilo med drugim slišati, da ni važno, kje je cepivo proizvedeno, če se izkaže za varno in učinkovito. Predsedniki vlad so evropsko komisijo tudi pozvali, naj čim prej reši težave, zaradi katerih EU zaostaja pri cepljenju prebivalstva.