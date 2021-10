Kreto stresel nov močan potres

Grški otok Kreta je danes stresel močan potres z magnitudo 6,4. Prebivalci mesta Iraklion in številnih drugih krajev so ob tresenju tal panično bežali na ulice. Poročil o morebitnih žrtvah za zdaj ni. Žarišče potresa je bilo približno 20 kilometrov vzhodno od otoka in približno osem kilometrov pod morskim dnom, je sporočil grški inštitut za geodinamiko.



Po navedbah tamkajšnjih prebivalcev, ki so objavili posnetke potresa na družbenih omrežjih, so se tla tresla vsaj 29 sekund. Po poročanju lokalnih medijev so potres čutili na Kreti in otočju Dodekanez v Egejskem morju. »Epicenter potresa je bil na morju, daleč od naseljenih območij,« je za radio Skai povedal grški seizmolog Gerasimos Papadopulos.



Kreto je močan potres z magnitudo 5,8 stresel pred štirinajstimi dnevi in zahteval smrtno žrtev, več ljudi pa je bilo poškodovanih. Žarišče potresa, ki je povzročil tudi nekaj škode na starejših stavbah, je bilo 23 kilometrov jugovzhodno od Irakliona. Tresenje tal so čutili po vsem otoku, pa tudi na severneje ležečem otoku Santorini.

