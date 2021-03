Krhanje solidarnosti in zaupanja v Bruselj

V nadaljevanju preberite:

V EU se zapleti s cepivom nadaljujejo. Pri ruskem in kitajskem cepivu so odgovorne države članice, ki se odločijo za njegovo izredno odobritev brez soglasja Eme. V drugem četrtletju bodo v EU distribuirane velike količine cepiva, prihodnji teden naj bi bilo odobreno tudi cepivo podjetja Johnson & Johnson. Številne so nejasnosti, kako bi deloval cepilni potni list.