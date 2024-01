Krize so pri volivcih zasenčile tradicionalne delitve

V nadaljevanju preberite:

Tokratne volitve v evropski parlament bo bolj kot tradicionalne dihotomije, kakršni sta denimo delitvi političnega prostora na levo in desno oziroma na proevropsko in evroskeptično, zaznamoval odnos volivcev do različnih kriz, ki so v zadnjih letih pretresle Evropo, je mogoče razbrati iz danes objavljene študije Evropskega sveta za zunanje ­odnose (ECFR). Raziskava je bila opravljena v devetih članicah sedemindvajseterice, v katerih živi 75 odstotkov prebivalstva Evropske unije, ter Švici in Združenem kraljestvu.