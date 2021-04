Kurti volil v Albaniji, oster odziv Vučića

Za Vučića blagi odzivi primer dvojnih standardov

»Predstavljajte si (...) da bi jaz glasoval v Gračanici ali nekem drugem mestu na Kosovu. To bi bil škandal svetovnih razsežnosti, čeprav teh dveh stvari ne gre primerjati, saj je Kosovo po ustavi in resoluciji 1244 del Srbije,« je prepričan Vučić. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Vodja albanske opozicijske demokratske stranke Lulzim Basha je v nedeljo zvečer razglasil zmago na parlamentarnih volitvah. Sedanji premier Edi Rama je na drugi strani opozoril, da bi bilo treba še počakati na končne rezultate. Po podatkih volilne komisije so socialisti Rame dobili nekaj več kot 46 odstotkov glasov, kar morda ne bo dovolj.



Demokrati pod vodstvom Bashe so glede na še začasne podatke volilne komisije prejeli nekaj več kot 44 odstotkov glasov, njihovi zavezniki, Gibanje za socialistično integracijo pa nekaj več kot šest odstotkov glasov, povzema srbska tiskovna agencija Tanjug. Podobne rezultate so pokazale tudi vzporedne volitve.



Basha je kljub tesnim rezultatom že dve uri po zaprtju volišč razglasil zmago, ki da je povsem jasna. Rama je na drugi strani pozval k potrpežljivosti, da volilna komisija opravi svoje delo, ne pa da se dela zaključke na podlagi rezultatov vzporednih volitev.



Kosovski premieriz vrst nacionalistične stranke Samoopredelitev (Vetevendosje) je včeraj oddal svoj glas na parlamentarnih volitvah v Albaniji, kar je sprožilo oster odziv Beograda. Srbski predsednik, ki se mudi na obisku v Bruslju, je ocenil, da gre za nekonstruktiven pristop in jasno sporočilo, ki so ga razumeli.»To, na kar sem danes opozoril (posebnega predstavnika EU za dialog med Beogradom in Prištino), je dejstvo, da se Albin Kurti hvali s tem, da je glasoval v Albaniji, s čimer de facto sporoča, da je vseeno, ali ste v Tirani ali v Prištini, da je to ista država,« je v nedeljo zvečer po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug povedal Vučić.»Predstavljajte si (...) da bi jaz glasoval v Gračanici ali nekem drugem mestu na Kosovu. To bi bil škandal svetovnih razsežnosti, čeprav teh dveh stvari ne gre primerjati, saj je Kosovo po ustavi in resoluciji 1244 del Srbije,« je nadaljeval. Dejstvo, da je Kurti požel zgolj blage odzive in začudenje, po njegovem znova kaže na dvojne standarde celotne mednarodne skupnosti.»Glasujete v Albaniji. Dober signal. Vsem je jasno, tako nam kot v svetu, kaj želite povedati. Pravite, da hočete vojno odškodnino od Srbije, razumeli smo, kaj želite povedati. Pravite, da boste vložili tožbo za genocid, čeprav je ne morete, ker niste suverena država, morda preko Albanije ali neke tretje države, tudi to sporočilo nam je jasno,« je Kurtiju iz Bruslja še sporočil Vučić in mu očital nekonstruktiven pristop, zaradi katerega pa si v Beogradu ne povzročajo veliko skrbi.Kot je ob sklicevanju na albanski portal Exit poročal Tanjug, je Kurti v nedeljo oddal glas na volitvah v Albaniji. Na volišče je prišel v spremstvu kandidata in privržencev Samoopredelitve v Albaniji ter ljudi pozval, naj pridejo na volišča in sprejmejo najboljšo možno odločitev.Vučić ima sicer danes na programu pogovore z voditelji EU – predsednico Evropske komisije, predsednikom Evropskega sveta, visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EUin evropskim komisarjem za širitevNa dnevnem redu obiska so evropska pot Srbije, obnova dialoga s Prištino, boj proti pandemiji covida-19 ter napredek pri cepljenju in širša situacija na Balkanu. Kot je v nedeljo po srečanju z Lajčakom povedal Vučić, pričakuje v sredini maja vabilo na nadaljevanje dialoga s Prištino.Beograd se je, kot je zatrdil, temu vabilu pripravljen odzvati, saj želi sodelovati pri vsakem dialogu, ki bo konstruktiven in namenjen reševanju težav. Posebej je izpostavil težave na področju energetike.