Ameriški predsednik bi lahko Putinu odprl vrata Evrope

V nadaljevanju preberite:

Po drastičnem zasuku v politiki ZDA do Ukrajine in prvih ameriških pogovorih z Moskvo na ravni zunanjih ministrov evropski voditelji nadaljujejo posvetovanja o prihodnjih korakih. Glavno vlogo v organizaciji srečanj je prevzel francoski predsednik ­Emmanuel Macron.

Po ponedeljkovem zasedanju, ko je v Parizu gostil vodilne politike iz najpomembnejših držav članic, institucij EU in Nata, je pripravil videokonferenco. Med povabljenimi so bili tudi voditelji Islandije, Kanade in Norveške (članice Nata). Manjkala sta tako slovaški premier Robert Fico in njegov madžarski kolega Viktor Orbán, ki sta blizu Vladimirju Putinu, kot voditelja Avstrije in Malte. V Bruslju je vse več razprav, da bi morali sklicati izredni vrh EU, na katerem bi se opredelili do dogajanja, tudi delovanja Donalda Trumpa, toda predsednik evropskega sveta António Costa si očitno želi oprijemljive rezultate zasedanja.