Z veriženjem sankcij stopnjujejo pritisk na Rusijo

V nadaljevanju preberite:

Takoj ko je bil sprejet 16. sveženj sankcij proti Rusiji, je visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas potrdila, da že pripravljajo novega. Ukrepi proti Moskvi, predvsem na gospodarskem področju, so glavno orodje, s katerim si želi Unija še zvišati ceno, ki jo država agresorka plačuje za vodenje vojne proti Ukrajini.

Del novega svežnja je namenjen predvsem preprečevanju nadaljnjega izogibanja sankcijam. Na muhi dodatnih ukrepov je tajna flota starih tankerjev, s katerimi se Rusija poskuša izogniti sankcijam, predvsem tako imenovani cenovni kapici za nafto.

Po novem bodo lahko kaznovani tudi lastniki, upravljavci in kapitani takšnih ladij. Te plujejo pod zastavami tretjih držav in so pomanjkljivo zavarovane. Logika delovanja kapice je, da prepoveduje zavarovanje ladij, ki prevažajo nafto, dražjo od 60 dolarjev.