Ladja z migranti dobila dovoljenje za izkrcanje na Siciliji

Ladja nemške človekoljubne organizacije Sea-Eye je dobila dovoljenje za izkrcanje na Siciliji, je danes prek Twitterja sporočila posadka. Na njenem krovu je skoraj 30 migrantov, ki so jih rešili iz morja.



Organizatorji reševanja migrantov so se v četrtek odločili za pot do Sicilije, saj sta na ladji dve visoko noseči ženski in trije dojenčki, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč.



Preden so jih v sredo spravili na krov Sea-Eye 4, so migranti pluli na prenapolnjeni leseni ladji sredi Sredozemskega morja. Na pot so se odpravili z obale Libije ob lepem vremenu, a vreme se je kasneje poslabšalo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po navedbah organizacije Sea-Eye je italijanska obalna straža najprej zavrnila nadzor nad izkrcanjem in ladjo napotila na nemške oblasti. Zdaj naj bi plovilo imelo dovoljenje za pristanek v pristanišču Porto Empedocle.



Begunci in migranti na begu pred vojnami in revščino v svoji domovini se v Libiji in Tuniziji podajajo na pot čez Sredozemsko morje, da bi dosegli Evropo. Številni ne pridejo na cilj. Letos je v poskusih prečkanja Sredozemskega morja po podatkih Združenih narodov umrlo že skoraj 1100 ljudi.

