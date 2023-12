Lažnivca Santosa brcnili iz ameriškega kongresa

Največji lažnivi kljukec med ameriškimi kongresniki George Santos se končno poslavlja, potem ko je odbor za etiko predstavniškega doma poklical k izgonu predstavnika newyorškega Long Islanda. Ameriški zakonodajalci so s 311 glasovi za izgon takoj nato zapečatili njegovo usodo.

Resnične zgodbe so včasih bolj osupljive od izmišljenih in ena izmed njih je zgodba kongresnika Georgea Santosa, ki je lani pretental volivce Long Islanda. 35-letnik je dobesedno lagal o smrti svoje matere, ki ni umrla med terorističnimi napadi na New York z enajstega septembra 2001, ampak petnajst let kasneje, kot kažejo osmrtnice iz njene domače Brazilije. V newyorškem Queensu rojeni sin je lagal tudi o domnevnih ukrajinsko-judovskih koreninah in delu naWall Streetu, lagal je celo o svojih dobrodelnih dejavnostih, da bi nekemu lastniku psa odvzel sredstva za njegovo zdravljenje.

Ameriški kongres. Foto Elizabeth Frantz/Reuters

Kazenske obtožnice kažejo, da je denar svojih donatorjev, namenjen političnim dejavnostim, trošil za botoks, igralnice, dizajnerske torbe, najemnino in nakupe na spletni strani OnlyFans. Morda ni lagal le o svoji istospolni usmerjenosti, a še tu so zaradi njegove nekdanje brazilske žene dvomi. Kaže pa, da je bila poroka namenjena pretentanju imigracijskih oblasti.

Po odločitvi odbora za etiko je Santos odvihral s Kapitolskega griča, še prej pa je govoril o nevarnem precedensu. In res gre šele za šesti izgon v zgodovini ameriškega predstavniškega doma, prvi brez predhodne kazenske obsodbe ali zaradi podpore sužnjelastniški konfederaciji med ameriško državljansko vojno. Minuli mesec se je še izognil izgonu, saj se je večina ameriških zakonodajalcev odločila počakati na sklep odbora za etiko, zdaj o tem ni bilo več dvoma.

Vsi republikanci niso soglašali z izgonom. Floridski predstavnik Matt Gaetz, proti kateremu tudi poteka preiskava odbora za etiko, je s prstom pokazal na demokratskega senatorja iz New Jerseya Boba Menendeza, »ki ima zlate palice iz Egipta z arabskimi napisi na njih in je še danes prejel poročila tajnih služb.« Ameriški republikanci so z izgubo svojega člana še zmanjšali tesno prevlado v kongresu. Newyorška guvernerka Kathy Hochul bo morala razpisati posebne volitve za zapolnitev dosedanjega Santosovega sedeža.