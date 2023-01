Lažnivi kljukec v ameriškem kongresu

V nadaljevanju preberite:

Že Alfred Hitchcock je snemal filme o lažnivih kljukcih, filmom o patoloških lažnivcih in drugih grozljivkah pa je v ameriškem kongresu resna konkurenca republikanec George Santos. Newyorškega predstavnika so zalotili pri laganju o vsem, od smrti svoje matere do svojega imena, in edino preverjeno dejstvo o njem je, da je velika sramota za ameriški hram demokracije.