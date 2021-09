Le še korak od predpandemičnega življenja

V nadaljevanju preberite:

Na začetku pandemije je bila Španija ob Italiji najbolj prizadeta članica Evropske unije, toda ob visoki precepljenosti je v prvi vrsti držav, ki odpravljajo omejitve za preprečitev širjenja covida-19. Pet španskih regij je umaknilo restrikcije ali bodo to storile v naslednjih dneh, drugod so ukrepi občutno razrahljani.



Na lestvici odpornosti proti covidu-19, ki jo vsak mesec pripravi agencija Bloomberg, je Španija zaradi učinkovitega spopadanja z virusom trenutno uvrščena na drugo mesto, za Irsko ter pred Nizozemsko, Finsko in Dansko. Včeraj so v državi potrdili 2761 prenosov bolezni, 39 ljudi je umrlo, pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh se je spustila na 60, kar je najmanj po lanskem juliju. Ugodno epidemiološko sliko je stroka prepisala eni od najuspešnejših kampanj imunizacije v Evropi; precepljenih je 77,2, najmanj en odmerek vakcine pa je dobilo 79,5 odstotka prebivalcev. Zaradi velikega deleža zaščitnega prebivalstva se čedalje več regij spogleduje z odpravo ukrepov, ki so poldrugo leto posegali v družbeno življenje.