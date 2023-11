Kriza z ugrabljeno talko na letališču končana

Po več kot 18 urah se je danes v Hamburgu končala kriza na tamkajšnjem letališču, kjer je oborožen moški v avtomobilu zadrževal svojo štiriletno hčerko. Po dolgotrajnih pogajanjih sta oba zapustila vozilo, moški se je brez upiranja predal, deklica je nepoškodovana, je po poročanju tujih tiskovnih agencij na omrežju X sporočila policija.

Drama je trajala od sobote, ko je 35-letnik okrog 20. ure zapeljal prek varnostne pregrade do območja, kjer so parkirana letala. Pri tem je v zrak izstrelil nekaj strelov in iz vozila vrgel goreči steklenici. Več kot 18 ur je bil nato zabarikadiran v avtomobilu, parkiranem ob letalu družbe Turkish Airlines.

V ozadju incidenta naj bi bil spor glede skrbništva z materjo deklice, ki je v soboto tudi prijavila ugrabitev. Vse doslej se je z moškim, šlo naj bi za turškega državljana, pogajala policija, promet na letališču je bil ustavljen, leti preusmerjeni.