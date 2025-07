Zveza indijskih pilotov: zvračanje krivde na posadko je nepremišljeno

Preiskava letalske nesreče v Indiji, v kateri je umrlo 270 ljudi, ponuja vedno več vprašanj in vedno manj odgovorov, piše BBC. Nesreča se je zgodila manj kot eno minuto po tem, ko je boeing 787-8 dreamliner vzletel z letališča Ahmedabad v zahodni Indiji in treščil v stavbo.

Od takrat potekajo preiskave, kaj je povzročilo nenadno nesrečo. Analitike mede predvsem ena podrobnost – zgolj par sekund po vzletu letala sta se stikali, zadolženi za dotok goriva v motorje, nenadoma izklopili.

V glasovnem posnetku iz letalske kabine je slišati, kako eden izmed pilotov vpraša: »Zakaj si ugasnil dotok becina?« nakar drugi odgovori, da tega ni naredil. Med vzletom je letalo pilotiral kopilot, kapitan je nadziral let.

Stikali sta bili nato spet vklopljeni, a je bilo prepozno. Tik pred nesrečo se je en motor zgolj delno prižgal, drugi pa je bil prižgan malo dlje, vendar ne dovolj dolgo, da bi imel dovolj moči za nadaljevanje leta. Letalo je bilo pred nesrečo v zraku manj kot eno minuto.

Po pisanju Wall Street Journal in Reuters je zaradi novih podrobnosti pod lupo starejši pilot kapitan, 56-letni Sumeet Sabharwal.

Mnogi v bran pilotoma

Sabharwal in njegov kopilot, 32-letni Clive Kunder, sta pred nesrečo v zraku preživela več kot 19.000 ur, večino letov sta opravila na usodnem modelu Boeing 787. Med drugim so prav zato preuranjeno sklepanje in analiziranje medijev ter javnosti obsodili indijski piloti in letalske združbe.

Prejšnji teden so na Indijskem uradu za preiskovanje letalskih nesreč v izjavi zapisali, »da nekateri mediji sklepajo in sodijo na podlagi nepotrjenih in neverodostojnih dejstev.« Zveza indijskih pilotov je poročanja o krivdi posadke označila za »nepremišljena« in »zelo neprimerna« ter pozvala k zadržanosti, dokler ne bo objavljeno končno poročilo.

Uničujoče posledice letalske nesreče. FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Tudi drugi preiskovalci so komentirali, da je – čeprav obstajajo močni dokazi, da so bila gorivna stikala izključena ročno – še vedno pomembno, da se brez konkretnih dokazov nikogar ne obtoži.

Napaka v digitalnem nadzornem sistemu za motorje (FADEC), ki spremlja delovanje motorjev, bi teoretično lahko sprožila samodejni izklop, če bi prejela napačne signale s senzorjev, menijo nekateri piloti.

Peter Goelz, nekdanji generalni direktor ameriškega nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB), pa je dejal, da bi moral Indijski urad za preiskovanje letalskih nesreč objaviti celoten prepis z identifikacijo glasov pilotov. »Če bi do okvar prišlo že med vzletom, bi bili ti dogodki zabeleženi v letalskem podatkovnem zapisniku in bi skoraj zagotovo sprožili opozorila v sistemu za upravljanje leta. Ta opozorila bi posadka zagotovo opazila in, kar je še pomembneje, o njih razpravljala.«

Mediji se zaenkrat sklicujejo le na kratek zvočni posnetek iz kabine, celotni posnetek, ki bo objavljen v končnem poročilu, pa bo zagotovo razblinil marsikateri dvom in odgovoril na vprašanja.