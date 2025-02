Iz reke Potomac izvlekli vsa trupla in del ostankov helikopterja

Reševalci so do torka zvečer iz reke Potomac izvlekli trupla vseh 67 žrtev trčenja potniškega letala in vojaškega helikopterja prejšnjo sredo nad Washingtonom, poročajo ameriški mediji. Iz reke pri Letališču Ronald Reagan so izvlekli tudi del ostankov vojaškega helikopterja blackhawk.

Preiskavo nesreče še naprej vodi Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB), od koder so v torek sporočili, da preverjajo nove podatke o tem, na kateri višini je letel helikopter.

Na območju, kjer je letel, je za helikopterje omejena višina do 61 metrov, radar Letališča Ronald Reagan pa je potrdil, da je letel na višini 91 metrov. NTSB opozarja, da potrebujejo še dodatne podatke.

Podatki o potniškem letalu družbe American Ailrines kažejo, da je v času trčenja letelo na višini 99 metrov oziroma približno 7,6 metra više ali niže.

Šlo je za najhujšo letalsko nesrečo v ZDA od novembra 2001, ko je letalo družbe American Airlines strmoglavilo kmalu po vzletu z newyorškega letališča JFK, pri čemer je umrlo 260 ljudi na krovu letala in pet oseb na tleh.

Ameriški predsednik Donald Trump je nemudoma po nesreči krivdo zvalil na politiko vključevanja prejšnje vlade predsednika Joeja Bidna.