Levica s konkurenco, Plenković pozabil na Bruselj

V nadaljevanju preberite:

V senci gospodarske krize, vsakodnevnih podražitev in ugibanj, kakšna bo letošnja turistična sezona, je vroče tudi na hrvaški politični sceni. Levosredinska SDP dobiva močno konkurenco. To bo Združenje Socialdemokrati, v katerem je večina od 18 nekdanjih poslancev SDP, ki jih je vodstvo, na čelu s Peđo Grbinom, lani poleti izključilo. Med njimi je tudi nekdanji vodja stranke Davor Bernardić. Na desnosredinski strani so čedalje glasnejša namigovanja, da je premier Andrej Plenković opustil misel, da bi nadaljeval kariero v Bruslju. Raje bo kandidiral za tretji premierski mandat.