Litij in nemške obljube so narod pognali na ceste

Odvetnik okoljskih aktivistov, ki v Srbiji nasprotujejo izkopavanju litija, je vložil ugovor zoper obsodbe trem protestnikom, ki so jih priprli med sobotnimi mnnožičnimi protesti proti pridobivanju litija na zahodu države. »Oblast, ki je ne motijo kriminalci na prostosti, je na 30 oziroma 40 dni zapora naglo obsodila tri ljudi, ki nasprotujejo škodljivim načrtom oblasti. Tega seveda ne bomo dopustili,« je za Delo povedal Zlatko Kokanović iz okoljskega združenja Ne damo Jadar.

Oblast ima do danes do poldneva čas, da izpusti okoljske aktiviste, ki so bili zaprti zaradi blokiranja prometa, v nasprotnem bodo sledili radikalni ukrepi, je napovedal veterinar in kmet iz vasi Gornje Nedeljice Zlatko Kokanović, ki se upira skupnim načrtom srbske vlade in multinacionalke Rio Tinto za izkopavanje litija na območju njegove rodne vasi, s časom pa je postal ena od vodilnih figur v odporu proti temu okoljsko problematičnem projektu. Kokanović, ki je že pred leti vodil proteste in je leta 2022 dosegel zamrznitev projekta in umik Rio Tinta, je že tedaj opozarjal, da ne gre verjeti zagotovilom predsednika Aleksandra Vučića in da je ustavitev projekta zgolj slepilni manever za pridobivanje političnih točk