Logarjeva: V bolnišnicah in na intenzivnih oddelkih večinoma necepljeni

08.01 Necepljeni igralci brez vizuma za OP Avstralije, Đoković dvomi o nastopu

Necepljeni teniški igralci bodo najverjetneje ostali brez vizuma za vstop na peto celino in nastop na uvodnem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Eden takšnih je tudi številka 1 Srb Novak Đoković, branilec naslova, ki pa je v ponedeljkovem pogovoru za Blic še enkrat poudaril, da ne želi razkriti svojega cepilnega statusa.

07.45 Na Novi Zelandiji največ novih okužb od začetka epidemije

Na Novi Zelandiji so danes potrdili 94 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka epidemije covida-19 v državi. Doslej so največ okužb na dnevni ravni potrdili aprila lani, in sicer 89. Premierka Jacinda Ardern je državljane že pozvala, naj ostanejo doma in se cepijo proti covidu-19, poročajo tuje tiskovne agencije. »Pomembno je, da se spomnimo, da nismo nemočni. Sposobni smo, da številke obdržimo na najnižji ravni, kolikor je le mogoče,« je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dejala novozelandska ministrska predsednica. Po napovedih naj bi Ardernova v petek objavila novo strategijo boja proti novemu koronavirusu, ki predvideva sproščanje ukrepov ob uresničenih ciljih cepljenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Novi Zelandiji je proti covidu-19 polno cepljenih 67 odstotkov odraslih. V državi s približno petimi milijoni prebivalcev so doslej skupno potrdili okoli 4700 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 28 covidnih bolnikov, še navaja DPA.

Poziv k cepljenju v Aucklandu na Novi Zelandiji. FOTO: Reuters

Država je dolgo sledila strategiji ničelne stopnje okužb, a je zaradi bolj nalezljive različice virusa delta morala priznati, da jo bo nemogoče uresničiti. Na Novi Zelandiji so v boju proti širjenju okužb z novim koronavirusom zasledovali strogo zapiranje javnega življenja, dosledno sledili stikom okuženih ter zaprli meje. Različica delta je po besedah novozelandske premierke spremenila pravila igre in zdaj v državi s težavo sledijo stikom okuženih.

07.40 V Viktoriji za necepljene ne bo »svobode« do leta 2022

Premier avstralske zvezne države Viktorija Daniel Andrews je dejal, da bodo necepljeni ljudje v tej državi čakali do leta 2022 na enake svoboščine kot tisti, ki so bili cepljeni, njegove besede povzema Guardian. Zvezna država se sicer v tem tednu pripravlja na odprtje. Kot je pojasnil, ukrepi v tej zvezni državi ne bodo takšni kot v sosednjem Novem Južnem Walesu, kjer načrtujejo sprostitev ukrepov in vrnitev svoboščin za vse, ko bo dosežena 90-odstotna precepljenost. S tem je odgovoril tudi na vprašanje o tem, ali bodo v Viktoriji sprejeli podoben sistem kot v Novem Južnem Walesu. Dejal je, da ne vidi smisla v vsem prilagajanju življenja, arhitekture, spreminjajočih se ukrepov, potem pa bi vse čez nekaj tednov vrnili v »običajno stanje«. »Nikomur ne bom rekel, naj počaka pet tednov, potem pa bo lahko šel v bar,« zato tudi ni napovedal, kdaj bi lahko necepljeni uživali enake svoboščine, je pa bil jasen, da to ne bo kmalu, ne pred prihodnjim letom. Prav tako je premier Andrews dejal, da bo dokazilo o cepljenosti potrebno tudi, ko bodo sprostili vse ukrepe.

07.00 Britanska vlada svari pred zahtevno zimo

V Združenem kraljestvu so v enem dnevu našteli skoraj 50.000 primerov covida-19, ta številka pa – kot so opozorili z vladnega urada – kaže oziroma opozarja na zahtevno zimo, piše britanski Guardian. Število okužb je namreč preseglo precej visok dnevni prirast od sredine julija, z oktobrom je število okužb tako strmo naraščalo. Največ okužb v enem dnevu so sicer doslej imeli 8. januarja letos, ko so našteli nekaj več kot 68.000 primerov. Premierov uradni tiskovni predstavnik je dejal, da čez zimo pričakujejo povečanje primerov okužb in da bo vlada »pozorno spremljala« statistiko.

FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Po včerajšnjih podatkih se povečuje tudi število hospitaliziranih in smrti, saj je bilo v zadnjem tednu v bolnišnici sprejetih 5561 ljudi, kar je skoraj sedem odstotkov več kot prejšnji teden, število umrlih v 28 dneh po pozitivnem testiranju pa je v zadnjih sedmih dneh doseglo 869, kar je dobrih enajst odstotkov več kot v prejšnjem tednu. Kot je dejal predstavnik premiera Johnsona, bo cepljenje še vedno njihova prva obrambna linija pred virusom, skupaj s testiranjem in svetovanjem na področju javnega zdravja. Povečanje števila primerov je v veliki meri posledica okužb med srednješolci, čeprav se pojavljajo okužbe tudi med nekaterimi starejšimi starostnimi skupinami, vključno s tistimi, ki imajo otroke v šoli. Hospitalizacije in smrt večinoma povzročajo okužbe pri starejših in ranljivejših skupinah, vključno s tistimi, katerih imunost je začela popuščati.

FOTO: Blaž Samec/Delo

06.00 Logarjeva: V bolnišnicah večinoma necepljeni

Vodja posvetovalne skupine za zajezitev covida-19 Mateja Logar, ki v času jesenski šolskih počitnic predlaga manjše prostovoljno zaprtje družbe in druženje v okviru družine, je za Odmeve na Televiziji Sloveniji včeraj dejala, da visok odstotek pozitivnih testov pomeni, da je v populaciji prisotnega veliko virusa. V bolnišnicah prevladujejo ljudje, ki niso cepljeni, kar se po njenih besedah pozna predvsem v enotah intenzivne terapije.

Manj kot deset odstotkov je tam cepljenih. Med poslabšanjem razmer pri nas pa je včeraj o možnosti zaprtja države v državnem zboru namignil premier Janez Janša, Logarjeva pa je dejala, da smo od takšnega ukrepa še precej oddaljeni. Kot je dejala, pa razlog za porast okužb niso protesti, kar trdi Janša, ampak večja združevanja in manj striktno preverjanje PCT-pogoja.