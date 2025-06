Los Angeles v ognju zaradi aretacij ilegalnih migrantov

Zaradi nemirov ob aretacijah ilegalnih migrantov je ameriški predsednik Donald Trump v kalifornijski Los Angeles poslal dva tisoč vojakov nacionalne garde. »Če kalifornijski guverner Gavin Newscum in županja Los Angelesa Karen Bass ne opravljata svojega dela in vsi vedo, da ga ne, bo težave z izgredniki in plenilci pravilno rešila zvezna vlada,« je na omrežju truth social izjavil prvi republikanec.

Kalifornijski guverner se seveda imenuje Gavin Newsom in ne Newscum, kot ga Trump zmerja z »novim izmečkom«. Demokratski prvak najštevilčnejše in tretje največje zvezne države je napovedal, da bodo vojaki narodne garde le še povečali napetosti. Prav tako demokratska županja Karen Bass je Los Angeles označila za ponosno mesto migrantov in dodala, da takšnega obravnavanja ne bodo trpeli. Mesto angelov je spet enkrat priča zaporam na avtocestah in gorečim avtomobilom, zvezna migracijska policija (ice), ki je iskala ilegalne migrante, pa je v predmestju Paramount med protestnike izstreljevala opozorilne izstrelke.

Demonstranti so vihrali s tujimi zastavami, na fotografiji z mehiško. Foto: Ringo Chiu/Afp

Po besedah voditelja ice Toma Homana so med zajetimi ilegalnimi migranti posiljevalci otrok, člani kriminalnih tolp in grožnje državni varnosti: »Los Angeles bomo naredili bolj varnega.« Ameriški demokrati pa odločno nasprotujejo obračunavanju s priseljeniško politiko prejšnjega predsednika Joeja Bidna, ki je po Trumpovih ocenah v državo pripeljala dvajset milijonov ljudi. Republikanci demokrate obtožujejo uvažanja volivcev in ice jih poskuša čim več vrniti v njihove domovine ali v druge države. Že doslej pa so jim velike težave povzročali demokratsko imenovani in tudi nekateri drugi sodniki. Mnogi od njih verjamejo, da si tudi ilegalni migranti zaslužijo sodno obravnavo.

V skladu s temi zahtevami so konec tedna iz Salvadorja vrnili tamkajšnjega državljana Kilmarja Abrega Garcio, ki je za demokrate marylandski oče, za republikance pa tihotapec ilegalnih migrantov in nasilnež. In res ga je žena leta 2021 zaradi pretepanja do krvi prijavila policiji, leta 2022 so ga v Tennesseeju ustavili brez veljavnega vozniškega dovoljenja in osmimi ljudmi v avtu obsojenega ilegalnega mehiškega migranta. Republikansko pravosodno ministrstvo domneva, da je opravil okrog sto takšnih voženj iz Teksasa do Marylanda.

Zvezna pravosodna ministrica Pam Bondi najbolj razvpitega migranta Kilmarja Abrega Garcio obtožuje hudih zločinov. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Državljan Salvadorja, ki se je v ZDA ilegalno priselil leta 2011, se je kljub temu izognil zaporu, zaradi domneve sodišča, da bi bil doma v nevarnosti zaradi nasprotnih tolp, tudi izgonu. Sedanje ameriške oblasti ga zaradi značilnega tetoviranja sumijo članstva v razvpiti bandi MS-13, zdaj pa naj bi bila doma varen tudi zato, ker salvadorski predsednik Nayib Bukele pripadnike tolp tlači v zapore. Demokratski senator Marylanda Chris Van Hollen je Abrega Garcio aprila obiskal v najbolj razvpitem od njih. Pravosodna ministrica Pam Bondi 29-letnika obtožuje tudi spolnega izkoriščanja migrantk, tudi mladoletnih, ter sodelovanja pri umoru tekmečeve matere.

Zagovor ilegalnih migrantov, v številnih primerih obtoženih kriminalnih dejanj, demokratom še ni povečal priljubljenosti med prebivalstvom. Američane je v minulih tednih pretresel napad z molotovkami na mirne demonstrante proti palestinskemu Hamasu v koloradskem Boulderju, med drugimi na preživelo Hitlerjevega holokavsta. Izvedel ga je ilegalni priseljenec iz Egipta. Razpoloženje ameriške javnosti do ukrepov proti ilegalnemu priseljevanju pa se lahko spremeni, če bo zvezna migrantska policija uporabila nesprejemljivo nasilje. Homanovi agentje so v Los Angelesu priprli več kot štirideset ljudi, ki so nanje metal jajca in drugače ovirali aretacije migrantov.

Demokratski prvak Hakeem Jeffries je zagrozil z razkrinkanjem agentov zvezne migrantske policije. Foto: Nathan Howard/Reuters

V pripravljenosti so že tudi nekatere druge demokratsko vodene zvezne države in mesta. Guverner Illinoisa JB Pritzker je aprila ukazal preučitev bojkota Salvadorja do vrnitve Abrega Garcie, županja Bostona Michelle Wu je agente ice zaradi mask, ki jih nosijo, primerjala s člani neonacističnih skupin. V New Yorku je okrog sto protestnikov ta konec tedna napadlo urad zvezne migrantske policije na spodnjem Manhattnu.

Predstavnik tamkajšnjega osmega kongresnega okrožja in demokratski kongresni prvak Hakeem Jeffries je zagrozil z razkritjem identitete agentov ice: »To je Amerika, to ni Sovjetska zveza. Nismo za železno zaveso, to niso trideseta leta dvajsetega stoletja.« Ameriškim konservativcem takšno govorjenje zveni kot grožnja z nasiljem in tesni Trumpov svetovalec Stephen Miller je nemire v Los Angelesu označil za vstajo proti zakonom in suverenosti ZDA. Na ameriški migrantski fronti je pričakovati še večje napetosti.