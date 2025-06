Vprašanje, kdo je v Bidnovem času vodil ZDA

Demokrati si še niso opomogli od nezaupnice več kot polovice volivcev, zdaj pa jim pravosodno ministrstvo ponovnega republikanskega predsednika Donalda Trumpa pripravlja še eno neprijetno presenečenje. Visoki uradnik pravosodnega ministrstva Ed Martin po Reutersovih navedbah načrtuje preiskavo avtentičnosti nekaterih podpisov prejšnjega predsednika Joeja Bidna, s tem pa tudi vprašanja, kdo je v času onemoglega demokratskega prvaka v resnici vladal ZDA.

Številni nekdanji privrženci, ki so še lani ob tem času prisegali na mentalno ostrino zdaj 82-letnega Joeja Bidna, so se že pokesali. CNN-ov Jake Tapper zdaj z odmevno knjigo Izvirni greh​ veča dvome o tem, kdo je v resnici podpisoval Bidnove predsedniške dekrete. Nekateri še vedno verjamejo, da je bil Biden povsem opravilno sposoben, med njimi tudi nekdanji predsednik Bill Clinton in Bidnova hči Ashley, ki je Tapperja obtožila lažnih novic. Pa vendar ta še naprej odpira vprašanje, kdo je v minulih štirih letih v resnici vodil državo.

Za nekatere so prikrivanja zdravstvenega stanja predsednika Bidna večja afera od Watergata. Foto: Andy Hoekstra/Reuters

S soavtorjem Alexom Thompsonom z Axiosa sumi »politbiro« dolgoletnih sodelavcev in članov družine. Prejšnji predsednik je poleg drugih v zadnjem trenutku oprostil brata Franka in Jamesa, sestro Valerie, njenega soproga Johna in Jamesovo ženo Saro. Že decembra je pomilostil in za nazaj oprostil sina Hunterja, ki mu je zaradi obsodbe za nezakonito posedovanje orožja grozilo 25 let zapora. Še nekaznovanemu 55-letniku bi delawarski sodnik najverjetneje pripisal nižjo kazen, nekdanji odvisnik od mamil pa je kalifornijskemu sodišču priznal tudi davčne utaje.

Preiskave grehov nekdanje prve družine je napovedal tudi republikanski kongres, pod drobnogledom konservativnega dela javnosti je trenutno predvsem nekdanja prva dama Jill Biden, ki jo po Shakespearovem opisu oblasti željne žene škotskega veljaka Macbetha vse pogosteje imenujejo lady Mac­Biden. Primerjajo jo tudi z Edith Wilson, soprogo 28. predsednika ZDA Woodrowa Wilsona, ki je po moževi možganski kapi leta 1919 med prikrivanjem dejanskega zdravstvenega stanja prevzela vodenje države. Nekateri v ozadju še vedno vidijo nekdanjega demokratskega predsednika Baracka Obamo, ki je v nasprotju z večino predhodnikov po odhodu iz Bele hiše ostal v prestolnici ­Washington.

Bidnove bolezni

Petindvajseti amandma k ustavi v primeru predsednikove nesposobnosti opravljanja dolžnosti določa podpredsednikov prevzem oblasti s sodelovanjem vladnega kabineta in kongresa. Američani ne dvomijo le o Bidnovih kognitivnih sposobnostih. Med nedavno postavljeno diagnozo raka na prostati z metastazami v kosteh so se mnogi spraševali, zakaj niso tega odkrili že med prejšnjimi stadiji bolezni. Osebni zdravnik Kevin O'Connor, ki je Bidna obravnaval že v osmih podpredsedniških letih, naj bi prostato svojega najbolj znanega pacienta zadnjič pregledal pred več kot ­desetletjem.

Prvo damo dr. Jill Biden primerjajo z Edith Wilson. Foto Joe Biden Via X Joe Biden Via Reuters

Vse več Američanov prejšnjemu predsedniku pripisuje demenco, čeprav mogoče trpi za afazijo, možganskimi poškodbami, ki privedejo do težav s komuniciranjem in splošnim delovanjem. Biden se je sem ter tja dovolj zbral, da so njegovi najbližji mislili, da lahko skrivajo pravo stanje. Prikrivanje je končalo prvo televizijsko so­očenje z republikanskim predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom, ki je vsemu svetu razkrilo »starca s slabim spominom«. S temi besedami posebnega pre­iskovalca Roberta Hura se je demokratski predsednik rešil kazenske preiskave zaradi zadrževanja zaupnih dokumentov v svojih podpredsedniških letih.

Republikanski predsednik Donald Trump v svojem drugem mandatu zagovarja preiskave. Foto: Nathan Howard/Reuters

Predstavniški dom načrtuje zaslišanje zdravnika O'Connorja, senat pa preiskavo naprave za podpisovanje dokumentov. Celo preiskovalec Martin ne problematizira njene uporabe, a le, če ni dvomov o predsednikovih sposobnostih. Po navedbah skupine, ki je preverila podpise vseh izvršnih ukazov iz Bidnovih štirih let v Beli hiši, se je od vseh drugih istovetnih razlikoval le podpis za izstop iz predvolilne tekme. Celo demokratom običajno naklonjeni novinar Jake Tapper ni izključil možnosti, da so bile prevare hujše od afere Watergate, ki je privedla do odstopa predsednika Richarda Nixona. »Richard Nixon se je, če ni pil, vsaj imel pod nadzorom.«