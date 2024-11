Lučke, vrtiljaki in božični sejmi po Evropi

Evropski božični sejmi so cenjena tradicija, ki v mesta vsako leto privabi milijone obiskovalcev, ti pa lahko v prazničnem vzdušju sodelujejo v raznolikih darilnih programih ter si ogledajo številne unikatne in izvirne izdelke, ki so kot nalašč za obdarovanje. Tudi v Sloveniji ima tradicija božičnih sejmov že precej dolgo brado, Ljubljanski sejem je namreč stalnica že več kot trideset let, med bolj obiskane spadata še božična sejma v Celju in Mariboru.

Slovenski sejmi so si zadnja leta renome prislužili tudi v tujini, saj je portal European Best Destinations dva slovenska sejma uvrstil med najboljše trajnostne in najbolj do okolja prijazne božične sejme to zimo v Evropi. Maribor se je znašel na drugem mestu, četrto mesto pa je zasedel ljubljanski sejem. Slednji je po navedbah portala »tako čaroben kot okolju prijazen dogodek« sredi starega mestnega jedra. Slovensko prestolnico bo med drugim krasilo devet smrek, za praznično okrasitev in razsvetljavo pa bo letos skrbel Urban Modic, ki ta projekt redno vodi od leta 2019. Da ima obilico božičnega duha tudi Celje, priča dejstvo, da je pred kratkim postalo letošnje evropsko božično mesto.

Portal European Best Destinations je, kot vsako leto od leta 2009, obiskovalcem pripomogel pri odločitvi glede obiska sejmov in na posebnem osemdnevnem spletnem tekmovanju predstavil 20 izjemnih božičnih sejmov, izbranih med več kot 6494 po vsej Evropi. Za zdaj na seznamu sicer še ni slovenskih sejmov, morda pa se bo situacija spremenila že ob letu osorej.

Naziv najboljšega evropskega božičnega sejma 2024–2025 je (z 90.000 glasovi) prejel božični sejem v Gdansku. Srce Gdanska na Poljskem ponoči oživi z iluminacijami, božičnimi melodijami in veselimi zvoki otrok, ki zaznamujejo nestrpno pričakovani božični sejem. Slednji skupno traja kar en mesec, s čimer je za božične fanatike to, kar je svetovno prvenstvo za privržence nogometa. Dogodek tako domačine kot tudi obiskovalce obda v praznično vzdušje, ponuja prijetno jedilnico in očarljive nakupovalne cone, kjer čakajo čudovite dobrote in popolna praznična darila.

Trg je središče umetniških predstav in očarljivih kotičkov, ki združujejo gledališče, ples, pesmi in izdelavo prazničnih okraskov. Obiskovalci se lahko sprehajajo po slikovitih ulicah Gdanska in odkrijejo točke, kot so Božičkov kotiček, umetniški kotiček, čudovit beneški vrtiljak in angelski kotiček, osvetljen z osupljivimi lučmi.

Varaždin je lani (tudi s panoramskim kolesom) presegel pričakovanja vseh obiskovalcev. FOTO: Turistična Skupnost Varaždin

Malo pod samim vrhom se na drugem mestu nahaja romunska Craiova. Sejem se ponaša s kar štirimi različnimi svetovi, vsi pa se tako ali drugače nanašajo na temo božiča. Obiskovalci se lahko podajo v svet Lepotice in zveri, v Božičkovo vas, obiščejo lahko predel, kjer poteka tradicionalni romunski festival in povrh vsega je na voljo še Galaktični božič, kjer jih bodo pričakali okraski in liki iz franšize Vojna zvezd. Sejem se je v zadnjih letih jadrno razvil in zdaj obiskovalcem ponuja že 280.000 kvadratnih metrov površin, s čimer je tudi največji evropski božični dogodek.

Če želijo, pa lahko obiskovalci pozabijo na klasično okrašeno staro mestno jedro, drsališča in nekaj stojnic s kostanjem ter klobasami. Pravi naslov je v tem primeru Varaždin, ki je lani – okrašen s 60.000 lučkami, pravo božično vasico z ledenim toboganom, panoramskim kolesom in več kot 150 dogodki ter delavnicami – presegel pričakovanja vseh obiskovalcev in se uveljavil kot mesto, ki je v letošnjem božičnem času zagotovo vredno obiska.