Lukašenko trdi, da so preprečili državni udar v organizaciji ZDA

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je sporočil, da so beloruski obveščevalci preprečili poskus državnega udara, ki so ga načrtovale ZDA. Ob pomoči ruskih oblasti so v Moskvi aretirali dva beloruska državljana, eden od njiju ima tudi ameriško državljanstvo.



Beloruska obveščevalna služba KGB je v petek sporočila, da je v posebni operaciji razbila "teroristično skupino", ki je načrtovala umor predsednika in njegove družine ter organizacijo oboroženega upora, s katerim bi nasilno prevzela oblast, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Lukašenko je v videu, ki ga je objavil njegov urad, sporočil, da je ruska obveščevalna služba FSB v Moskvi aretirala beloruska državljana, politologa Aleksandra Feduto in odvetnika Jurija Zenkoviča, ki ima tudi ameriško državljanstvo. »Prijeli smo skupino, ki nam je pokazala, kako so vse načrtovali, a sem bil tiho. Nato smo odkrili delo tujih obveščevalnih služb, zelo verjetno Cie in FBI,« je zatrdil.



Rusija in ZDA teh trditev beloruskega predsednika zaenkrat nista komentirali. Vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska, ki je v Litvi, je te trditve označila za provokacijo ruskih in beloruskih varnostnih služb.



V državi se medtem nadaljujejo protesti, ki so se začeli po predsedniških volitvah 9. avgusta lani, na katerih je uradno slavil Lukašenko. Belorusi zahtevajo njegov odstop in nove volitve. Policija je na proteste odgovorila z nasiljem ter prijela več deset tisoč ljudi. Lukašenko kljub sankcijam Evropske unije in ZDA vztraja na položaju.

Ovse poziva k zadržanosti na vzhodu Ukrajine

Generalna sekretarka Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) Helga Schmid je danes v luči novih napetosti na vzhodu Ukrajine vse strani pozvala k zadržanosti.



»Pozivam k zadržanosti do nadaljnjega zaostrovanja ter k sodelovanju v Ovsejevih mehanizmih, ki se jih lahko učinkovito uporabi za umiritev položaja ter vrnitev na pot sodelovanja in dialoga,« je organizacija njene besede povzela v sporočilu za javnost.



O razmerah v Ukrajini je v soboto govorila s trenutno predsedujočo Ovseju, švedsko zunanjo ministrico Ann Linde, ki je v minulih tednih opravila več pogovorov na to temo, tudi z zunanjima ministroma Ukrajine in Rusije, piše na spletni strani organizacije. Schmidova in Lindejeva sta izrazili zaskrbljenost nad povečanim številom kršitev prekinitve ognja, ki jih je zabeležila Ovsejeva opazovalna misija v Ukrajini. »Močno sem zaskrbljena nad zadnjimi incidenti, ki so prizadeli misijo,« je povedala generalna sekretarka. Med drugim ovirajo brezpilotne letalnike, ki jih za spremljanje razmer uporablja misija.



Odnosi v regiji se v zadnjem času močno zaostrujejo. Kijev in njegovi zahodni zavezniki Moskvo obtožujejo, da krepi prisotnost svojih vojakov ob meji z Ukrajino.

