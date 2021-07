Lukašenkova čistka in kozmetično popravljanje ustave

V nadaljevanju preberite: Zaradi poostrenega nadzora, hišnih preiskav in številnih aretacij so v beloruski opoziciji prejšnji teden poimenovali črni, načrtovane popravke k ustavi, ki so jih pred dnevi oblasti predstavile v Minsku, pa razglasili za kozmetične. Nasprotniki dolgoletnega predsednika države Aleksandra Lukašenka, ki mu spremenjena ustava ne bo pretirano omejila oblasti, so pripravili svoje amandmaje, a o teh ljudstvo na referendumu, ki bo na začetku prihodnjega leta, ne bo moglo odločati.