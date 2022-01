Macron razburil z izjavo, da želi kar najbolj otežiti življenje necepljenim

Da je Emmanuel Macron goreč podpornik cepljenja proti covidu-19, ni nič novega, kljub temu pa je bil marsikdo presenečen, kako ostro je francoski predsednik nastopil proti ljudem, ki se nočejo cepiti. V pogovoru za časnik Le Parisien je dejal, da jim želi karseda otežiti življenje in jim postaviti čim več omejitev. »Res jih želim razjeziti. In šli bomo do konca, to je strategija,« je dejal. Tuji mediji opozarjajo, da je pri tem uporabil pogovorni izraz, ki v francoščini velja za vulgarnega.

»Ne bom jih zaprl ali na silo cepil. Treba pa jim je povedati, da od 15. januarja ne bodo več mogli v gostilno, na kavo, v gledališče ali kino,« je pojasnil, da želi necepljenim čim bolj omejiti udejstvovanje v javnem življenju. Njegova izjava prihaja v času, ko v francoskem parlamentu poteka obravnava zakona, s katerim bi dostop do restavracij, kulturnih in športnih dogodkov ter javnega prevoza omogočili le cepljenim in prebolevnikom, ne pa tudi testiranim kot doslej. Razprava poteka zelo burno: v ponedeljek so jo prekinili, v torek se je nadaljevala, po objavi Macronovega intervjuja v sredo zjutraj pa so jo znova prekinili.

V Franciji je sicer proti covidu cepljenega več kot 90 odstotkov odraslega prebivalstva. Na oddelkih intenzivne nege po Macronovih besedah 85 odstotkov postelj zasedajo necepljeni, zaradi česar morajo prelagati operacije. »Razmere v skupščini ne omogočajo mirnega nadaljevanja,« je dejal Marc Le Fur, ki predseduje zasedanju.

Tiskovni predstavnik vlade Gabriel Attal je opozoril, da je sprejetje zakona nujno, saj je v francoskih bolnišnicah skoraj 20.000 covidnih bolnikov, v enem dnevu jih je umrlo skoraj 300. V Franciji so ob tem v torek potrdili več kot 270.000 novih primerov okužbe, kar je nov rekord.

Kljub temu so predsednikove besede sprožile buren odziv politikov. Vodja poslanske skupine desnih Republikancev (LR) Damien Abad je dejal, da so izjave predsednika neodgovorne in kažejo njegov otročji cinizem, predsednik stranke Christian Jacob pa je zatrdil, da ne bodo podprli zakona, katerega cilj je razburjati Francoze.

Da tega ne bi smel reči, je dejala tudi vodja skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen. Macrona je obtožila, da želi iz nekaterih Francozov narediti drugorazredne državljane, skrajni levičar Jean-Luc Melenchon pa se je na twitterju spraševal, ali »predsednik sploh ve, kaj govori«.

Nasprotovanje v političnih krogih je bilo pričakovano, saj se v Franciji že začenja predvolilni boj. Macron sicer uradno kandidature na aprilskih predsedniških volitvah še ni napovedal. V intervjuju za Le Parisien je pojasnil, da se želi potegovati za drugi mandat, a bo odločitev sporočil, ko bo prepričan o tem.