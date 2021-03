Madrid bo določil smer španske politike

V nadaljevanju preberite:

V prihodnjih tednih bo španski politični utrip določalo dogajanje v Madridu. K temu je poleg sedanje »trumpovske« regionalne predsednice Isabel Díaz Ayuso znatno pripomogel tudi prvi mož radikalno leve Unidas Podemos Pablo Iglesias, ki je napovedal odstop z mesta podpredsednika španske vlade in naznanil kandidaturo za vodenje najrazvitejše avtonomne skupnosti v državi. Pričakovati je, da bo volilno kampanjo zaznamovala konfrontacija skrajnih stališč in ideologij, kar bi lahko še pripomoglo k razmahu populizma in krepitvi politične polarizacije v Španiji. Temu pritrjuje tudi slogan, ki ga je Isabel Díaz Ayuso po zgledu nekdanjega ameriškega predsednika strnila v izbiro »Komunizem ali svoboda«. V igri pa ne bo le vodenje madridske vlade, temveč tudi prihodnost konservativne Ljudske stranke (PP), Unidas Podemos in liberalnih Državljanov.