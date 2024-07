Putin pričakuje, da bo Orbán glede Ukrajine govoril v imenu EU

To so sicer danes v Bruslju že zavrnili in poudarili, da Orbán ni prejel nobenega pooblastila na ravni EU za obisk Moskve.

Galerija »Razumem, da tokrat niste prišli le kot naš dolgoletni partner, ampak tudi kot predsednik Sveta EU,« je Putin dejal ob začetku njunega srečanja v Moskvi. FOTO: Valeriy Sharifulin/Reuters

STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izrazil pričakovanje, da bo madžarski premier Viktor Orbán, čigar država trenutno predseduje svetu EU, o konfliktu v Ukrajini govoril v imenu EU. To so sicer danes v Bruslju že zavrnili in poudarili, da Orbán ni prejel nobenega pooblastila na ravni EU za obisk Moskve. »Razumem, da tokrat niste prišli le kot naš dolgoletni partner, ampak tudi kot predsednik sveta EU,« je Putin dejal ob začetku njunega srečanja v Moskvi. Dodal je, da pričakuje, da bo Orbán na srečanju predstavil »stališče evropskih partnerjev glede Ukrajine«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. FOTO: Valery Sharifulin/AFP Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je sicer danes zatrdil, da Orbán na obisku v Moskvi ne bo zastopal EU. Podobno je že v četrtek dejal predsednik evropskega sveta Charles Michel, ki je poudaril, da predsedstvo EU nima pristojnosti, da bi se v imenu Unije pogovarjalo z Rusijo. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen pa je danes opozorila, da popuščanje ne bo ustavilo Rusije. FOTO: Valery Sharifulin/AFP Orbán je sicer v okviru svoje »mirovne misije« v torek nenapovedano obiskal Kijev, kjer je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pozval, naj premisli o krajšem premirju, ki bi pospešilo mirovne pogovore z Rusijo. Še pred prihodom v Moskvo pa je poudaril, da se miru v Ukrajini ne more vzpostaviti iz udobnega naslanjača v Bruslju. »Čeprav rotirajoče predsedovanje svetu EU nima mandata za pogajanja v imenu EU, ne moremo sedeti in čakati, da se vojna čudežno konča. Služili bomo kot pomembno orodje pri prvih korakih k miru. To je namen naše mirovne misije,« je zapisal na omrežju X. V torek je nenapovedano obiskal Kijev. FOTO: Genya Savilov/AFP Orbán sicer velja za najglasnejšega nasprotnika oboroževanja Ukrajine znotraj EU. Hkrati je madžarski premier načelno nasprotoval tudi sankcijam EU proti Rusiji, vendar jih ni blokiral.