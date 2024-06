Madžarski zaradi azilne politike več kot 200 milijonov evrov kazni

Sodišče EU je odločilo, da mora Madžarska plačati več kot 200 milijonov evrov in še po milijon evrov za vsak dan zamude zaradi neizvršitve sodbe sodišča iz leta 2020 na področju azilne politike. Madžarski premier Viktor Orbán je odločitev sodišča označil za nesprejemljivo, v Bruslju pa so Madžarsko pozvali k izvršitvi sodbe in plačilu kazni.

Sodišče EU je decembra 2020 razsodilo, da Madžarska ni spoštovala pravil prava Unije, med drugim na področju postopkov v zvezi s priznanjem mednarodne zaščite in vračanjem državljanov tretjih držav. Šlo je za omejevanje dostopa do postopka mednarodne zaščite, nezakonito pridržanje prosilcev za azil na tranzitnih območjih in kršitev njihove pravice, da ostanejo na Madžarskem do sprejetja dokončne odločbe ter odstranitev ilegalnih migrantov.

Ker je evropska komisija ocenila, da Madžarska večinoma še vedno ne spoštuje sodbe iz leta 2020, je na Sodišče EU vložila novo tožbo zaradi neizpolnitve obveznosti.

Velika grožnja enotnosti prava Unije

Sodišče je v sodbi ugotovilo, da Madžarska ni sprejela ukrepov za izvršitev sodbe iz leta 2020. S tem se Budimpešta s kršitvijo načela lojalnega sodelovanja namerno izogiba uporabi skupne politike Unije na področju mednarodne zaščite v celoti in pravil o odstranitvi nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, piše v odločitvi, objavljeni na spletni strani sodišča.

Takšno ravnanje pomeni veliko grožnjo enotnosti prava Unije, ki izredno resno vpliva tako na zasebne interese, zlasti na interese prosilcev za azil, kot tudi na javni interes, poudarja sodišče. Madžarska je po mnenju sodišča z neizpolnjevanjem obveznosti odgovornost, tudi finančno, prenesla na druge države članice, s tem pa resno kršila načelo solidarnosti in pravične delitve bremen med državami članicami.

Kot je poudarilo sodišče, neizpolnjevanje obveznosti, ki vključuje izogibanje uporabi skupne politike EU, pomeni novo in izjemno resno kršitev prava EU, zato je Madžarski naložilo plačilo denarne kazni.

Evropska komisija je v odzivu na današnjo odločitev Sodišča EU Budimpešto pozvala k izvršitvi sodbe iz leta 2020 in plačilu denarne kazni, ki ji jo je naložilo sodišče.

Pojasnili so, da bodo Madžarsko v kratkem pozvali k plačilu 200 milijonov evrov kazni. Obenem jo bodo pozvali, naj jim poda pojasnila, kako namerava izvršiti sodbo. Na podlagi odgovora bodo odločili, ali bodo zahtevali tudi plačilo kazni v višini milijona evrov za vsak dan zamude. Ta kazen začne veljati z današnjim dnem, je pojasnil tiskovni predstavnik komisije Balazs Ujvari.

Orbán se je na odločitev sodišča odzval jezno ter jo označil za nezaslišano in nesprejemljivo. Kot je še zapisal na družbenem omrežju X, so »nezakoniti migranti za bruseljske birokrate pomembnejši kot njihovi lastni evropski državljani«.