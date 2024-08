Madžarsko posojilo Skopju, skrb za opozicijo in Bruselj

V nadaljevanju preberite:

Odločitev nove severnomakedonske vlade pod vodstvom Hristijana Mickoskega, da v okviru »strateškega gospodarskega partnerstva« z Madžarsko prejme posojilo v višini 500 milijonov evrov, je sprožila kritičen odziv opozicije. Socialdemokrati v Skopju so namreč prepričani, da strateško partnerstvo ni nič drugega kot krinka za politične interese, ki niso v prid makedonskemu ljudstvu.

Dogovor med premierom Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim in njegovim madžarskim kolegom Viktorjem Orbánom, ki je bil prvič napovedan med vrhom Nata v Washingtonu, naj bi okrepil gospodarske vezi med državama in v balkansko državo prinesel pol milijarde evrov svežega denarja, nujno potrebne spodbude za gospodarski razvoj. Opozicijski socialdemokrati so v tem niti ne presenetljivem partnerstvu prepoznali »nevaren izlet«.