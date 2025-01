Malala Jusafzai: Izrael zdesetkal izobraževalni sistem v Gazi

Nobelova nagrajenka Malala Jusafzai je na mednarodni konferenci na temo izobraževanja deklic v muslimanskih državah opozorila, da je »Izrael zdesetkal celoten izobraževalni sistem« na območju Gaze. Muslimanske voditelje je ob tem pozvala, naj ne priznavajo talibanske vlade v Afganistanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na konferenci, ki jo gosti Pakistan, je Malala Jusafzai napovedala, da bo vztrajno opozarjala na »izraelske kršitve mednarodnega prava in človekovih pravic«. »Bombardirali so vse univerze, uničili več kot 90 odstotkov šol in brez razlikovanja napadli civiliste, ki so se zatekli v šolske zgradbe,« je dejala.

»Palestinski otroci so izgubili svoja življenja in prihodnost. Palestinsko dekle ne more imeti prihodnosti, ki si jo zasluži, če bombardirajo njeno šolo in ubijejo njeno družino,« je dodala.

Muslimanske voditelje je 27-letnica pozvala, naj »dvignejo svoj glas« in uporabijo svojo moč, da »pokažejo pravo vodilno vlogo, pravi islam«, s tem da nasprotujejo omejevanju pravic žensk in deklet v Afganistanu.

FOTO: Aamir Qureshi/AFP

Na dvodnevni konferenci v Islamabadu sodelujejo ministri in drugi pristojni za izobraževanje v več desetih državah z večinoma muslimanskim prebivalstvom. Kljub vabilu se je ne udeležujejo predstavniki talibanske vlade v Afganistanu.

Za talibane ženske niso ljudje

»Enostavno povedano, za talibane ženske niso človeška bitja,« je dejala Malala Jusafzai. »Svoje zločine zakrivajo s kulturnimi in verskimi opravičili.« »Njihov cilj je jasen: ženske in dekleta želijo umakniti iz vseh vidikov javnega življenja in jih izbrisati iz družbe,« je še povedala.

Malalo Jusafzai so pakistanski talibani leta 2012 ustrelili v obraz, ko se je kot 15-letna šolarka zavzemala za pravice žensk do izobraževanja. Njen aktivizem ji je leta 2014 prinesel Nobelovo nagrado za mir in postala je globalna zagovornica pravic žensk in deklet do izobraževanja.