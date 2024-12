Nova talibanska pravila skrivajo ženske za zidove hiš

Talibanski vrhovni vodja Hibatulah Akhundzada je izdal nov odlok, ki ureja postavitev oken v stavbah, z namenom, da ženske ne bi bile vidne iz sosednjih hiš med kuhanjem, sedenjem ali stanjem, piše afganistanski časopis Etilaatroz, ki je znan po kritičnosti do trenutne afganistanske politike. Sedež medijske hiše se je preselil v ZDA po tem, ko so na oblast prišli talibani.

Pettočkovni odlok, ki ga je danes objavila Talibanska uprava za administrativne zadeve na platformi X, predvideva stroge ukrepe za zagotavljanje »zasebnosti žensk«.

Po prvem členu odloka nove stavbe, zgrajene v bližini obstoječih objektov, ne smejo imeti oken, usmerjenih proti sosednjim kuhinjam, vodnjakom ali drugim območjem, kjer so ženske pogosto prisotne.

Drugi člen nalaga lastnikom obstoječih stavb, katerih okna gledajo na sosednje domove, da postavijo zid ali sprejmejo druge ukrepe za odpravo domnevne »škode« za sosede.

Od prevzema oblasti so talibani uvedli vrsto omejitev, ki predvsem prizadenejo ženske. FOTO: Wakil Kohsar/AFP

Nadzor nad izvajanjem teh pravil je dodeljen občinskim oblastem in drugim organom pod nadzorom talibanov, ki morajo zagotoviti, da novogradnje ne kršijo teh predpisov.

Od prevzema oblasti so talibani uvedli vrsto omejitev, ki prizadevajo predvsem ženske. S tem odlokom nadaljujejo z uveljavljanjem širših moralnih zakonov, ki so bili avgusta dopolnjeni z razširitvijo pooblastil moralne policije za izvajanje strogih omejitev osebnih svoboščin.

Pod vodstvom Akhundzade je bilo izdanih več kot sto odlokov, ki so sistematično odvzeli pravice ženskam. Ti vključujejo prepoved izobraževanja deklet nad šestim razredom, onemogočanje ženskam dostopa do visokega šolstva in zaposlitve – vključno z delom pri agencijah Združenih narodov – ter omejevanje dostopa do javnih prostorov, kot so parki, telovadnice, lepotni saloni in restavracije.

Prepovedano je izobraževanje deklet nad šestim razredom, ženskam je onemogočen tudi dostop do visokega šolstva in zaposlitve. FOTO: Wakil Kohsar/AFP

Združeni narodi so te politike obsodili kot obliko »spolnega apartheida« ter opozorili na naraščajočo izolacijo in trpljenje žensk in deklet pod talibansko vladavino.