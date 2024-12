Kaj za Afganistan pomeni sprememba v Siriji

V nadaljevanju preberite:

Kmalu po tem, ko je uporniška skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) 8. decembra strmoglavila režim predsednika Bašarja al Asada, so njeni voditelji dobili čestitko iz Kabula. Talibsko ministrstvo za zunanje zadeve je izrazilo upanje, da bo sprememba v Siriji vodila k ustanovitvi vlade v skladu s »pričakovanji naroda in islamskimi vrednotami«, pa tudi optimistično prepričanje, da bo novi sistem upravljanja temeljil na islamskih načelih.

Seveda je bila že v prvih dneh Sirije po padcu Asada neizogibna primerjava z Afganistanom po odhodu ameriške vojske. Generalno poveljstvo Ženskih obrambnih enot (YPJ), ki so se borile v prid kurdskim interesom in za osvoboditev žensk v sirski regiji Kurdistana (bolj znani kot Rodžava), je objavilo celo pisno izjavo, v kateri opozarja, da se »Sirija, ki se rojeva iz ideologije ISIS, srečuje s tveganjem, da bo postala novi Afganistan«.

A čeprav se na prvi pogled zdi logično, da bi lahko Sirija pod vodstvom HTS postala podobna talibskemu Afganistanu, so razlike med njima bolj bistvene kot morebitne skupne točke. Talibi so v Kabulu in nekaterih drugih mestih v Afganistanu proslavljali padec Asada in prihod islamistične HTS, vendar poznavalci trdijo, da utegne prav v luči nove Sirije talibski Afganistan zdrsniti v še globljo izolacijo.

Poleg tega bi lahko bila zmaga sirskih upornikov navdih za opozicijo znotraj Afganistana in celo znotraj talibskih krogov, kjer bi lahko zmerni funkcionarji izkoristili primer Sirije in HTS ter povečali pritisk na svoje vodstvo, ki vlada s trdo roko.