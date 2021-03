Če ni cepiva, ni solidarnosti

V nadaljevanju preberite:

Prijatelja spoznaš v nesreči, toda kaj se zgodi, ko je v stiski ves svet? Leto dni po začetku pandemije je Sloveniji in drugim državam članicam Evropske unije na voljo bistveno več pomoči kot v njenih prvih mesecih, a evropska solidarnost ima še vedno svoje meje, kar se trenutno kaže predvsem pri delitvi cepiv.



Medtem ko so se države članice EU med prvim valom pandemije ubadale s pomanjkanjem zaščitne opreme, jim zdaj največ težav povzroča pomanjkanje cepiv, je za Delo poudaril evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. »Toda nikakor ne gre za pomanjkanje solidarnosti; gre za pomanjkanje dobrin, ki jih sočasno potrebujemo vsi, v ogromnih količinah, ki jih proizvajalci pač ne morejo zagotoviti čez noč,« je prepričan sogovornik, ki meni, da je sedanja kriza še okrepila evropsko solidarnost, pa naj bo to znotraj sedemindvajseterice ali s tretjimi državami.