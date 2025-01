Malteški tajkun, ki je obtožen umora novinarke, izpuščen po plačilu varščine

Daphne Caruana Galizia, malteška raziskovalna novinarka, znana po svojih razkritjih korupcije na visokih ravneh, je bila umorjena 16. oktobra 2017, ko je eksplodirala bomba, nameščena v njenem avtomobilu. Eksplozija je novinarko ubila pred njenim domom, ko se je odpravljala na pot. Umor je pretresel tako Malto kot tudi mednarodno skupnost ter sprožil številne pozive k pravici in zaščiti novinarjev.

Caruana Galizia je bila znana po neomajnem raziskovanju korupcije, davčnih utaj in povezav med malteškimi oblastmi ter mednarodnimi kriminalnimi mrežami. Njeno poročanje je vključevalo razkritja iz t. i. panamskih dokumentov, ki so razkrivali vpletenost malteških politikov in poslovnežev v mrežo skrivnih podjetij za pranje denarja in davčne utaje.

Zaradi svojega dela je bila pogosto tarča groženj, sodnih postopkov in napadov, vendar je nepravilnosti vseeno vztrajno raziskovala.

Tistega jutra je Caruana Galizia zapustila svoj dom in se odpeljala z avtomobilom, ko je bomba, nameščena pod vozilo, eksplodirala. Eksplozija je bila tako močna, da so se tudi avtomobili, ki so bili parkirani ob njenem, razleteli na več kosov.

Avtomobil je bil popolnoma uničen. FOTO: AFP

Umor je šokiral njene družinske člane, prijatelje in novinarske kolege, ki so takoj zahtevali temeljito preiskavo.

Napad je bil izveden z uporabo eksploziva semtex, ki so ga aktivirali na daljavo. Takšna akcija zahteva dobro organizacijo in sodelovanje več ljudi, torej je bil umor nedvomno organiziran in profesionalno izpeljan.

Preiskava in sodni postopki

V preiskavi umora so malteške oblasti pridržale več osumljencev, med njimi tri moške, ki so bili kasneje obsojeni za načrtovanje in izvedbo napada. Vendar se je hitro izkazalo, da so bili storilci le del večje zarote. Ključni preboj v preiskavi je bil dosežen, ko se je eden od osumljenih odločil za sodelovanje s tožilstvom in razkril dodatne podrobnosti o naročnikih umora.

Tako je bil prijet Yorgen Fenech, eden najvplivnejših poslovnežev na Malti. Obtožen je bil vpletenosti v zaroto, ki je privedla do umora raziskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia. Aretiran je bil novembra 2019, ko je poskušal zapustiti Malto z zasebno jahto.

Protestirali so tudi novinarji, ki so v en glas povedali, da se ne bojijo. FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Preiskovalci so ga povezali z elektrarno Electrogas, ki jo je Caruana Galizia omenjala v svojih raziskavah o korupciji in pranju denarja.

Fenech je tudi lastnik podjetja 17 Black, ki je bilo v novinarkinih zapisih označeno kot ključno podjetje pri domnevnih finančnih nepravilnostih, v katere so bili vpleteni visoki malteški uradniki.

Po besedah tožilcev naj bi podjetje služilo kot kanal za podkupnine in koruptivne transakcije, kar je bil tudi eden od motivov za njen umor.

Fenech še vedno zanika vse obtožbe in vztraja pri svoji nedolžnosti. Njegova obramba poudarja, da je v zaporu preživel več kot pet let brez dokončne sodne razsodbe, medtem ko je bilo njegovo vedenje vzorno.

Po več zavrnjenih prošnjah za izpustitev na prostost so Fenechu ta mesec, po več kot petih letih, ki jih je preživel v priporu, odobrili varščino.

Yorgen Fenech FOTO: Yara Nardi/Reuters

Pogoji za izpustitev na prostost - Prepoved približevanja obali Malte ali letališču na razdaljo manj kot 50 metrov. - Prepoved predaje potnega lista in osebnih dokumentov zaradi begosumnosti. - Njegovo gibanje in vedenje morata biti pod stalnim nadzorom pogojnega uradnika. - Stroga prepoved komuniciranja s pričami tožilstva, zlasti s posrednikom, ki je sklenil sodelovati z oblastmi in pričal proti njemu. - Jamstvo njegove tete, ki je sodišču v zameno za njegovo (začasno) izpustitev plačala več sto tisoč evrov.

Kdaj se bo sojenje nadaljevalo, trenutno še ni znano.