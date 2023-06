Mama štirih otrok je po strmoglavljenju živela še štiri dni

Po tem ko so v Kolumbiji poročali o »čudežu« – štirje otroci so po strmoglavljenju letala 40 dni preživeli v džungli Caqueta – so znane nove podrobnosti o tem, kaj se je dogajalo po strmoglavljenju.

Otroci, pripadniki ljudstva Huitoto, stari 13, devet in štiri leta ter 11-mesečni dojenček, so z mamo potovali iz amazonske vasi Araracuara v San Jose del Guaviare. Štirje otroci so bili v enomotornem propelerskem letalu Cessna, v katerem so bili tudi trije odrasli. Pilot je razglasil izredne razmere zaradi okvare motorja, majhno letalo pa je kmalu zatem izginilo z radarja in začelo se je večtedensko iskanje preživelih.

Rešili so jih konec preteklega tedna, ko jih je našel vojaški lovski pes. Mati štirih mladih kolumbijskih bratov in sester, ki jim je uspelo preživeti skoraj šest tednov v amazonski džungli, se je oklepala življenja štiri dni po strmoglavljenju njihovega letala, preden je svojim otrokom rekla, naj jo zapustijo in poskušajo poiskati pomoč, poroča Guardian.

Manuel Ranoque, oče dveh otrok. FOTO: Raul Arboleda/AFP

Podrobnosti o zadnjih dnevih matere so se pojavile, ko so se pojavile dodatne informacije o osupljivem podvigu vzdržljivosti otrok. Oče dveh otrok, Manuel Ranoque, je novinarjem v nedeljo povedal, da je njegova žena Magdalena Mucutuy preživela nesrečo, vendar je umrla štiri dni kasneje. »Hči mi je povedala, da je bila njihova mati živa štiri dni,« je dejal Ranoque. Preden je umrla, jim je rekla: »Mogoče bi morali iti. Vidva bosta videla, kakšen človek je vajin oče, in izkazoval vam enako veliko ljubezen, kot sem vam jo izkazovala jaz.«

General Pedro Sánchez, ki je vodil reševanje, je dejal, da so otroke našli pet kilometrov stran od mesta strmoglavljenja na majhni gozdni jasi. Dejal je, da so reševalne ekipe ob nekaj priložnostih prišle na razdaljo od 20 do 50 metrov od mesta, kjer so našli otroke, vendar so jih zgrešile.

Ko so ji reševalci dosegli, naj bi najstarejša deklica povedala, da je lačna. Eden od dečkov pa je takoj povedal, da je njihova mama umrla.

Nekaj ​​zmede sicer ostaja, zakaj otrok niso našli prej, glede na to, da so iskalne ekipe šle tako blizu njih. Njihov prastric je rekel, da so se ustrašili in se zato skrili pred reševalci, ko so zaslišali pasji lajež.

Otroci so se morda bali uniformirane iskalne skupine, ker so njihovemu očetu pred tem grozili člani disidentske enote demobilizirane kolumbijske uporniške skupine Revolucionarne oborožene sile Kolumbije.

Moka iz kasave in nekaj poznavanja sadežev deževnega gozda sta bila ključna za izjemno 40-dnevno preživetje štirih otrok v amazonski džungli. FOTO: AFP

Po besedah ​​Alicie Méndez, novinarke El Tiempa, so bili tudi otroci prestrašeni, ko so iz zvočnikov slišali glas svoje babice. »Slišali so sporočilo in se prestrašili, skrili so se v grmovje, da jih ne bi našli,« je dejal Méndez. »Vsakič, ko je bila iskalna ekipa blizu, so se skrili. Ne vemo, kaj se je motalo po njihovih malih glavicah.«

Izkazalo se je tudi, da je imel vojaški reševalni pes Wilson ključno vlogo pri odkritju otrok. Bratje in sestre so uradnikom povedali, da so nekaj časa preživeli z belgijskim ovčarjem Wilsonom, a da je pes pozneje izginil. Poleg tega, da je odkril otroško stekleničko, naj bi Wilson pustil sledi, ki so iskalno skupino pripeljale do otrok. Iskalna akcija za psom se tako nadaljuje.