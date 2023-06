Štirje otroci po strmoglavljenju letala 40 dni preživeli v amazonski džungli

Iz Kolumbije poročajo o »čudežu«: štirim otrokom je uspelo preživeti 40 dni v džungli, po tem, ko so strmoglavili z letalom v džungli Caqueta. Otroci – pripadniki ljudstva Huitoto, stari 13, devet in štiri leta ter 11-mesečni dojenček – so z mamo potovali iz amazonske vasi Araracuara v San Jose del Guaviare. Štirje otroci so bili v enomotornem propelerskem letalu Cessna, v katerem so bili tudi trije odrasli. Pilot je razglasil izredne razmere zaradi okvare motorja, majhno letalo pa je kmalu zatem izginilo z radarja in začelo se je večtedensko iskanje preživelih.

FOTO: Prensa Presidencial/AFP

Minuli petek jih je žive našel vojaški lovski pes, potem ko so več tednov preživeli na območju, kjer je veliko kač, komarjev in drugih živali, poroča Guardian. Dva tedna po strmoglavljenju, 16. maja, je iskalna ekipa našla letalo v gostem deževnem gozdu in izvlekla trupla treh odraslih na krovu, majhnih otrok pa ni bilo nikjer. Vojska je predvidevala, da obstaja možnost, da so živi, zato je pospešila iskalno akcijo in poslala 150 vojakov s psi na območje, kjer sta megla in gosto listje močno omejevala vidljivost. Iskanju se je pridružilo tudi več deset prostovoljcev iz domorodnih plemen.

Strmogljavljeno letalo. FOTO: AFP

Vojaki na helikopterjih so v džunglo odvrgli škatle s hrano v upanju, da bo to pomagalo preživeti otrokom. Letala, ki so preletavala območje, so ponoči izstrelila rakete, da bi pomagala iskalnim ekipam na tleh, reševalci pa so uporabili zvočnike, ki so ponesli sporočilo, ki ga je posnela babica bratov in sester, v katerem jim je naročila, naj ostanejo na enem mestu. Otroci so uradnikom povedali, da so nekaj časa preživeli s psom, a je nato izginil. Vojska od sobote še vedno išče psa, belgijskega ovčarja po imenu Wilson.

Pedro Sanchez. FOTO: Juan Barreto/AFP

General, ki je bil zadolžen za reševanje, je dejal, da so reševalne ekipe nekajkrat prišle na razdaljo od 20 do 50 metrov od mesta, kjer so našli otroke, a so jih spregledale.

»Mladoletniki so bili že zelo šibki,« je dejal Sanchez. »In gotovo je njihova moč zadostovala le za dihanje ali doseganje majhnega sadeža, da bi se nahranili ali popili kapljico vode v džungli,« je dejal.

Moka iz kasave in nekaj poznavanja sadežev deževnega gozda sta bila ključna za izjemno 40-dnevno preživetje štirih otrok v amazonski, je povedal stric otrok. Ob strmoglavljenju so iz razbitin vzeli farino (to je moko iz kasave, ki jo jedo ljudje v regiji Amazonije). Ko je zmanjkalo moke, so začeli jesti semena. Otroci so zdaj v bolnišnici v Bogoti, kjer bodo ostali vsaj dva tedna.

Predsednik Gustavo Petro, ki je v petek veselo naznanil odkritje otrok, je otroke v soboto srečal v bolnišnici v Bogoti. Obrambni minister Iván Velásquez je novinarjem povedal, da so otroci dehidrirani in še ne morejo jesti trde hrane. Teta otrok pa je povedala, da so otroci vredu kljub dehidraciji in pikom žuželk. Dodala je, da so otrokom ponudili tudi podporo pri duševnem zdravju.

Čas njihove preizkušnje je bil otrokom naklonjen. Astrid Cáceres, vodja kolumbijskega inštituta za družinsko varstvo, je dejala, da so mladi lahko jedli tudi sadje, ker je bila v tem obdobju v džungli žetev.

Otroci v bolnišnici, kjer so jih obiskale prva dama Kolumbije in hči predsednika ter predsednik. FOTO: Prensa Presidencial/AFP

Uradniki so pohvalili pogum najstarejše od otrok, deklice, za katero so rekli, da ima nekaj znanja o preživetju v deževnem gozdu in je otroke vodila skozi preizkušnjo.

Videoposnetek letalskih sil, objavljen v petek, je pokazal, kako helikopter z vrvicami vleče mlade navzgor, ker ni mogel pristati v gostem deževnem gozdu. Vojska je v petek tvitnila slike, ki prikazujejo skupino vojakov in prostovoljcev, ki pozirajo z otroki, ki so bili zaviti v termo odeje.

Petro je otroke označil za »zgled preživetja« in napovedal, da bo njihova saga »ostala v zgodovini«.