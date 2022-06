Manjkajo samo še vesoljci, ki bi osvojili Zemljo

V nadaljevanju preberite:

Že dolgo ni bilo telefonskega pogovora, ki bi bil tako nevaren kot tisti, ki so ga objavili v sredo. Na eni strani telefonske linije je bil Vladimir Putin, na drugi Xi Jinping. Še nikoli do zdaj ni kitajski voditelj partije in države tako kot tokrat nedvoumno podprl ruskega predsednika. V središču Xijeve pozornosti niso bila nič več načela ozemeljske celovitosti in suverenosti vsake države, »naj bo ta velika ali majhna«, kot so do nedavnega poudarjali kitajski funkcionarji, temveč so se na prvo mesto prebili »ključni interesi« (v kitajskem jeziku so to »interesi v jedru«) dveh velikih sil, in to tisti, ki se nanašajo na imperialno suverenost in varnost.