Marine le Pen in Emmanuel Macron pogorela na regionalnih volitvah

Rezultat na regionalnih volitvah je predvsem veliko razočaranje za Le Penovo. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Regionalne volitve v Franciji tako za skrajno desni Nacionalni zbor pod vodstvomkot tudi za stranko Naprej, republika predsednikapomenijo hud udarec, saj nista zmagala v nobeni od 13 regij. Tudi nedeljski drugi krog sta zaznamovali rekordno nizka volilna udeležba in okrepitev desnosredinskih Republikancev.Stranka Nacionalni zbor Le Penove je v nedeljskem drugem krogu upala na zmago v regiji Provansa-Alpe-Azurna obala z mestoma Marseille in Nica. Vendar je kandidat strankedobil 42,7 odstotka glasov, zmago pa je razglasil kandidat Republikancev, ki je prejel več kot 57 odstotkov glasov.Macronova stranka Naprej, republika, ki je prvič nastopila na regionalnih volitvah in ki je hud poraz doživela že v prvem krogu, v nedeljo ni mogla zmagati v nobeni od 13 regij. Vendar pa v drugem krogu ni dosegla niti dvomestne podpore volivcev. Čeprav so bila v drugem krogu pričakovanja majhna, pa nedeljski izidi kažejo, da je Macronova stranka na lokalni ravni šibka.Macron in Le Penova sta tako daleč od tega, da bi okrepila svoji poziciji pred predsedniškimi volitvami, ki bodo prihodnje leto.Rezultat na regionalnih volitvah je predvsem veliko razočaranje za Le Penovo, ki je upala, da bo njena stranka prvič osvojila zmago v kateri od francoskih regij. »Danes zvečer nismo zmagali v nobeni regiji,« je že v nedeljo poraz priznala Le Penova, ki se pripravlja na svoj tretji poskus za vstop v Elizejsko palačo. Obenem je politične nasprotnike obtožila »nenaravnih zavezništev«.Precejšnjega zanimanja je bil v drugem krogu deležen tudi spopad v severni regiji Hauts-de-France, kjer je morebitni predsedniški kandidat Republikancev na volitvah prihodnje letoprejel več kot 52-odstotno podporo. Kandidat nacionalnega zboraje zbral dobrih 25 odstotkov glasov.Volilna udeležba je bila podobno kot v prvem krogu tudi v nedeljo rekordno nizka, in sicer se je volitev udeležilo manj kot 35 odstotkov volilnih upravičencev. Poleg Republikancev pa se je podpora okrepila tudi tradicionalnim levosredinskim strankam.