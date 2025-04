V nadaljevanju preberite:

Kanadčani so prvih sto dni drugega mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa proslavili s tem, da so na predčasnih parlamentarnih volitvah največ glasov ponovno zaupali liberalcem, tokrat pod vodstvom aktualnega premiera Marka Carneyja, nekdanjega bankirja in zagovornika zelenega prehoda, ki mu je na krilih protitrumpovskega sentimenta uspel eden največjih preobratov v zgodovini kanadske demokracije.