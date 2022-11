Maščevanje ali začetek nove turške invazije na severu Sirije?

V nadaljevanju preberite:

Turško vojaško letalstvo je v nedeljo – teden dni po terorističnem napadu v središču Istanbula, za katerega so turške oblasti okrivile sirske Kurde – na severu Sirije in Iraka bombardiralo številne vojaške in tudi civilne kurdske cilje. V turških napadih, ki so jih v Ankari označili za maščevanje, je bilo samo v Siriji ubitih enajst ljudi. Velik del pretežno kurdske severne Sirije je v pričakovanju nove turške kopenske vojaške operacije – v slogu tistih iz let 2016, 2017 in 2019.