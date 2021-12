Mati Rusija ji ni priskočila na pomoč

V nadaljevanju preberite:

Ker je na spletu objavljala kritične zapise o beloruskih oblasteh, so v Minsku rusko študentko Sofijo Sapega obtožili podžiganja sovraštva in razdora med ljudmi, ogrožanja informacijske varnosti, zlorabe zasebnih podatkov ter groženj sodelavcem državnih organov. da ji grozi do šest let zapora.