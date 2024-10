Med finalisti za Saharova tudi ženski gibanji iz Izraela in Palestine

Finalisti za letošnjo nagrado Saharova za svobodo misli, ki jo podeljuje evropski parlament, so ženski mirovni gibanji Women Wage Peace in Women of the Sun iz Izraela in Palestine, voditelja venezuelske opozicije Maria Corina Machado in Edmundo Gonzalez Urrutia ter azerbajdžanski protikorupcijski aktivist Gubad Ibadoghlu.

Finaliste za nagrado so danes izmed prejšnji mesec predstavljenih kandidatov na tajnem glasovanju izbrali člani zunanjepolitičnega odbora evropskega parlamenta. Dobitnika bodo razglasili čez teden dni, nagrado pa nato podelili 18. decembra na plenarnem zasedanju v Strasbourgu.

Med finalisti sta ženski gibanji iz Izraela in Palestine Women Wage Peace ter Women of the Sun, ki sta marca 2022 naznanili partnerstvo, da bi prekinil cikel prelivanja krvi. Predlagani sta bili tudi za Nobelovo nagrado za mir.

Women of the Sun je leta 2021 ustanovljena palestinska organizacija, ki združuje ženske, mlade in otroke z zasedenega Zahodnega brega, območja Gaze in širše palestinske diaspore. Prizadeva si za širjenje kulturne in nacionalne ozaveščenosti o miru med skupnostmi.

Women Wage Peace pa je arabsko-judovska organizacija, ki deluje od leta 2014. Njen cilj je spodbujanje nenasilnih, spoštljivih in medsebojno sprejetih rešitev za konflikt med Izraelci in Palestinci ob aktivni udeležbi žensk v vseh fazah pogajanj.

Finalista sta tudi voditeljica demokratične opozicije v Venezueli Maria Corina Machado in predsedniški kandidat opozicije na julijskih volitvah Edmundo Gonzalez Urrutia.

Portret Marie Corine Machado FOTO: Pablo Sanhueza/Reuters

Kandidaturo opozicijske Demokratične enotne platforme si je sicer leta 2023 zagotovila Machadova, a so ji oblasti onemogočile udeležbo na volitvah, nato je kandidat postal Urrutia. Po volitvah je nato zmago razglasil dosedanji predsednik Nicolas Maduro, a opazovalci in številne države dvomijo o uradnih izidih. Evropski parlament je Urrutio septembra priznal kot legitimnega predsednika Venezuele.

V luči pregona oblasti se je Machadova umaknila iz javnega življenja, konec septembra pa ji je Svet Evrope namenil nagrado Václava Havla za človekove pravice. Urrutia se je po izdaji naloga za aretacijo zatekel v Španijo, ki mu je podelila politični azil.

Finalist je tudi borec za državljanske pravice in protikorupcijski aktivist iz Azerbajdžana Gubad Ibadoghlu. Leta 2023 je bil aretiran zaradi kritik na račun naftne in plinske industrije države ter ustanovitve organizacije za vrnitev ukradenih javnih virov. Trenutno je v hišnem priporu, grozi pa mu do 17 let zapora.

Kot navaja evropski parlament, je bila njegova aretacija začetek zatiranja akademikov in civilne družbe pred forumom COP29, ki ga bo Baku gostil novembra. Parlament je v aprilski resoluciji pozval k opustitvi obtožb proti Ibadoghluju in odpravi prepovedi potovanj.