Veličastnih sedem je dobilo skrivno orožje

Delnice t. i. veličastne sedmerice so v letu 2025 glavne delniške indekse popeljale do rekordnih vrednosti, potem ko so si močno opomogle po aprilskem padcu, ki ga je sprožila uvedba carin. Okrevanje trga ne bi bilo mogoče brez okrevanja največjih podjetij. Glavni katalizator okrevanja so bili odlični poslovni rezultati v prvem četrtletju in postopno razpletanje uvedbe carin. Ravno v času objav poslovnih rezultatov za drugo četrtletje pa se mogoče pojavlja nov katalizator za rast dobičkov, ki pa nima nobene neposredne zveze z umetno inteligenco.

Izidor Jerman, Triglav Skladi FOTO: Jernej Lasič/triglav Skladi

In to je ameriški dolar. Vrednost indeksa ameriškega dolarja, ki meri vrednost dolarja s košarico najpomembnejših svetovnih valut, se je od začetka leta znižala že za deset odstotkov, kar je največja izguba vrednosti od leta 1991 (takrat so ZDA zašle v recesijo, medtem ko je preostali svet doživljal gospodarsko rast). Za ameriška multinacionalna podjetja, torej tista, ki velik delež svojih prihodkov ustvarijo zunaj ZDA, bi takšen upad vrednosti dolarja v tako kratkem času lahko predstavljal dodaten vir rasti dobičkov in profitnih marž.

Podjetja veličastne sedmerice v povprečju ustvarijo slabih 50 odstotkov prihodkov v tujini, kar precej nad povprečjem indeksa S&P 500 – podjetja, ki sestavljajo ta indeks, v povprečju ustvarijo slabih 30 odstotkov prihodkov v tujini. Če indeksu odštejemo delež omenjenih sedmih podjetij, se ta delež zniža na okoli 25 odstotkov. Po raziskavi ameriške investicijske banke Goldman Sachs vsako desetodstotno znižanje vrednosti dolarja pomeni približno 2,5-odstotno rast dobička na delnico (EPS) za indeks S&P 500. Če torej to vrednost prenesemo na spodaj omenjena podjetja, bi bil lahko pozitiven učinek vrednosti dolarja na dobiček teh podjetij nekje okrog pet odstotkov.

S tega vidika lahko zelo hitro ugotovimo, da je veličastna sedmerica v središču dveh ključnih dejavnikov za nadpovprečno rast prodaje in posledično tudi dobičkov umetna inteligenca in mednarodna prodaja.

Tveganje carin

Na drugi strani kovanca so pa ravno omenjena podjetja potencialno lahko najbolj podvržena tveganjem, povezanim z uvedbo carin, zato so tudi največ izgubila na začetku aprila, ko je ameriška administracija prvič predstavila carine, in potem največ pridobila, ko se je saga s carinami začela pozitivno razpletati.

Medtem ko se ameriška centralna banka Fed sooča s pritiski po znižanju obrestnih mer, carinski dogovori pa potekajo počasi in dostikrat doživijo nepričakovane obrate, se vrednost dolarja še naprej počasi znižuje, kar pa prinaša nepričakovane koristi za največja ameriška podjetja. To pomeni, da bo tokratni krog objav rezultatov ključen. Medtem ko Wall Street čaka, da bo dobili odgovor nadaljevanja investiranja v umetno inteligenco, bi lahko to leto zaznamovala ena bolj tradicionalna investicijska tema, ki se ji reče valuta, pri čemer bodo ponovno imela največjo korist podjetja iz skupine veličastnih sedem.

delez prihodkov izven zda

Večina njih bo rezultate objavila ta in prihodnji teden, Alphabet Inc. (Google) in Tesla sta pa rezultate že objavila. Teslini rezultati so razočarali in šibak dolar ni kaj bistveno popravil rezultatov slabe prodaje. Alphabet na drugi strani pa je v prav vseh segmentih presegel pričakovanja, pri čemer je šibak dolar prispeval 1,3 milijarde dolarjev pozitivnih učinkov, kar je skladno z zgoraj omenjenimi petimi odstotki celotnega dobička. Dodatno je Alphabet napovedal še zvišanje izdatkov za investicije v umetno inteligenco v višini dobrih deset milijard dolarjev, kar je dalo vetra v jadra preostalim tehnološkim podjetjem.