Med hladnim mirom in peklensko vojno

V novi kitajski zgodovini je bilo velikega voditelja te velikanske dežele mogoče prepoznati po tem, da je najpomembnejše poteze izpeljal z eno roko. In to s tisto, ki je točno vedela, kaj hoče doseči, koga hoče udariti in koga povabiti na ples. Ko se v tej luči ozremo na minulih sedem desetletij, se na zemljevidu razvoja Ljudske republike Kitajske pojavijo zgolj trije posamezniki, ki so določili smer, težišče in cilj najbolj dramatične rasti v zgodovini človeštva.