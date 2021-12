Med Nemčijo in Poljsko le malo ubranih tonov

V nadaljevanju preberite:

Nemški kancler Olaf Scholz in ministrica za zunanje zadeve Annalena Baerbock sta se te dni mudila na obisku v Varšavi. Pogovore so zaznamovale tako napetosti na poljsko-beloruski kot rusko-ukrajinski meji kot tudi že dlje časa trajajoči spor med Poljsko in evropsko komisijo zaradi stanja pravne države na Poljskem. Spor se je zaostril do te mere, da je Bruselj blokiral sredstva, ki bi Poljski pripadala iz sklada za okrevanje. Nemški kancler je izrazil upanje, da se bo našla pragmatična rešitev.