Med reševanjem Amerike pred Trumpom in izdajstvom

Pedsednik Donald Trump med izjavo o Iranu osmega januarja 2020, v ozadju tudi general Milley. Foto Kevin Lamarque/Reuters

Novinar in urednik časopisa Washjington post Bob Woodward na arhivski fotografiji iz leta 2012. Foto Shutterstock

Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA generalje po vdoru privržencev republikanskega predsednikav kongres šestega januarja iz ozadja prevzel nadzor nad vojaškimi zadevami z jedrskimi vred ter kitajski vojski zagotovil, da ne bodo udarili prvi. To v svoji najnovejši knjigi zatrjujeKnjiga »Peril« (nevarnost), ki jo je reporter Washington Posta iz afere Watergate napisal s kolegom, navaja Milleyevo opozorilo visokim uradnikom Pentagona dva dni po vdoru, naj ga vključijo v vse morebitne vojaške odločitve z jedrskimi vred. Bal se je namreč, da bo »nestabilni« predsednik Trump poskušal ostati na oblasti z vojaškim posredovanjem. »Razumete?« je najvišji ameriški vojak vprašal navzoče, ki so odgovorili. »Yes, sir!« Direktorici obveščevalne službe Ciae naročil, naj pozorno opazuje dogajanje.»Položaj je morda videti negotov, a je to narava demokracije, smo stoodstotno stabilni,« je Milley po navedbah knjige, katere izvode so že prejeli pri televizijski postaji CNN in časopisih New York Times ter Washington Post, po telefonu povedal kitajskemu generalu. Zagotovil mu je, da ga bo v primeru napada prej poklical, da ne bo šlo za presenečenje.Ameriški in kitajski general sta se pred tem zadnjič pogovarjala oktobra lani, ko je Trump napadal Kitajsko zaradi zaostritev v Južnokitajskem morju. V začetku novembra je vodilni republikanec svoj poraz na volitvah pripisal in ga še pripisuje demokratskim volilnim prevaram in general Milley se je ustrašil nepredvidljivih akcij. Woodward in Costa navajata tudi njegov pogovor s predsednico predstavniškega domaki je javno izrazila strah pred Trumpovo uporabo jedrskega orožja. »Nor je, veste, da je nor, nor je že dolgo časa,« je Trumpovo mentalno stanje ocenila Milleyu. »Gospa predsednica, soglašam z vami,« je odgovoril ta.Medtem ko eni hvalijo generalovo razsodnost, drugi v njegovem posredovanju vidijo pravi mali vojaški udar: visoki predstavnik oboroženih sil je prevladal nad političnim prvakom. V ameriških konservativnih krogih obsojajo Milleyevo dogovarjanje s sovražno silo ter druge ukrepe mimo izvršne oblasti ZDA. Neizvoljeni vojaški birokrat naj bi se s tem izkazal najmanj za enako avtoritarnega, kot je sam obtoževal predsednika, morda pa tudi za izdajalca. Njegovo nesposobnost naj bi pokazal tudi katastrofalno izvedeni umik iz Afganistana.