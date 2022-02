Med sproščanjem in četrtim odmerkom

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko omikron v Nemčiji podira rekorde, so nekatere zvezne dežele že začele sproščati ukrepe. Podatki namreč kažejo, da je omikron precej manj nevaren kot prejšnje različice in da bolnišnični sistem ni ogrožen. Komisija Stiko, ki med drugim bdi nad cepivi, pa je medtem ocenila, da je cepljenje s četrtim odmerkom cepiva proti virusu sars-cov2 priporočljivo za najbolj ogrožene, torej starejše od 70 let, osebe s slabim imunskim sistemom in stanovalce domov za starejše.