Zločin, zaradi katerega je okamenela vsa Črna gora

V Črni gori še vedno odmeva strelski pohod, v katerem je napadalec, šlo naj bi za 34-letnega Vuka Borilovića, z lovsko puško ubil deset ljudi in jih šest ranil. Med umrlimi sta tudi dva otroka. Dve osebi so hospitalizirali v cetinjski bolnišnici in sta izven življenjske nevarnosti. Štiri osebe so hospitalizirali in operirali v Kliničnem centru Črne gore, od koder sporočajo, da je eden od operiranih še vedno življenjsko ogrožen. Med šestimi ranjenci so tudi mladoletne osebe in policist.

Tragedija se je zgodila v cetinjskem naselju Medovina okrog 15. ure in 20 minut.

Direktor policijske uprave Zoran Brđanin je povedal, da je napadalec streljal na družino, ki je stanovala v njegovih podnajemniških prostorih. Brđanin je dodal, da je napadalec z lovsko puško usmrtil dva otroka, stara osem in enajst let, ranil njuno mater, ki je nato v bolnišnici tudi sama podlegla poškodbam. Po tem dejanju je poklical očeta otrok oziroma soproga omenjene ženske in mu sporočil, kaj je storil. Nato je streljal na someščane, usmrtil je tudi svojega strica, ki mu je skušal preprečiti nadaljevanje pokola.

Policisti so se na dogajanje nemudoma odzvali in strelca poskušali obvladati, vendar se ta ni predal in je streljal tudi nanje. Po prvih podatkih naj bi napadalca ubili policisti, vendar je dežurna višja tožilka Andrijana Nastić nato pojasnila, da ga je ubil someščan – ki je pred usmrtitvijo ubranil lastno družino. Motiv za napad za zdaj še ni pojasnjen.

Borilović naj bi veljal za mirnega in tihega človeka, ki se je posvečal družini. Zaposlen je bil v Narodnem parku Lovćen. Njegovi sodelavci so povedali, da je bil zadnje mesece izjemno zaprt, da v službi skoraj ni govoril z nikomer. Po poročanju časnika Pobjeda, naj bi bil v zadnjem času zelo nezaupljiv do sosedov in tudi sicer kazal znake paranoičnega vedenja. Tudi sodelavci so povedali, da je bil v zadnjih mesecih zaprt ter nedostopen. Kljub temu nihče ni slutil, kaj pripravlja. Nekaj dni pred tragičnim dogodkom je ženo in njune štiri otroke odpeljal v mesto na črnogorski obali in se domov vrnil sam. Pojavljajo se indici, da je že tedaj skoval svoj načrt.

Žrtve so stanovale v napadalčevi hiši. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

Črnogorski premier Dritan Abazović in tamkajšnji minister za zdravje Dragoslav Šćekić sta obiskala kraj dogodka. Abazović je ob tem povedal, da bodo v državi razglasili tridnevno žalovanje. V skladu s sklepom vlade bodo ti dnevi žalovanja sobota, nedelja in ponedeljek. »Ob tridnevnem žalovanju bodo v skladu z zakonom o državnih simbolih in dnevu državnosti na vseh stavbah državnih organov in organov lokalne samouprave ter javnih zavodov izobešene zastave,« so zapisali v izjavi vlade.

Na dan žalovanja na javnih mestih ne bodo izvajali javnih, kulturnih in zabavnih programov, v gostinskih objektih pa ne bodo predvajali glasbe. Tudi elektronski in drugi mediji bodo dolžni svoje programske vsebine prilagoditi dnevu žalovanja.

»Kaj reči na tej točki? Črna gora je veliko izgubila. Težko se bo vrniti v družbeno normalnost,« je v odzivu po obisku ranjenih dejal Dritan Abazović. Tudi predsednik države Milo Đukanović je na Twitterju strelski pohod označil za tragedijo brez primere. »Žalujočim družinam in vsem, ki so izgubili svoje najdražje, izrekam iskreno sožalje. Vsi mi kot družba moramo biti solidarni z njimi v teh težkih časih,« je zapisal in ranjenim zaželel čimprejšnje okrevanje.

Strelca so ubili policisti. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

Črnogorski notranji minister Filip Adžić je na novinarsko vprašanje, ali meni, da bi lahko policija reagirala hitreje, odgovoril, da se mu zdi prezgodaj govoriti o tem. »V tem trenutku nikakor ne bi želel obremenjevati družin, ki trpijo in s katerimi sočustvujemo,« je dejal in dodal, da je po njegovih informacijah policist, ki je poskušal ustaviti storilca, utrpel poškodbo glave in ramen.

Sožalje ob eni najhujših tragedij v Črni gori je že izrazil predsednik slovenske vlade Robert Golob, ki je ostro obsodil napad. Sožalje je svojcem umrlih in ranjenih oziroma vsem prebivalcem Črne gore izrazila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.